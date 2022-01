Què fer si un convivent dóna positiu en Covid-19?

Una farmacèutica ven un test d'antígens /@EP





Òmicron ha accelerat les xifres de contagis a tot el món. També a Espanya, on a cinc onades s'acumulaven al voltant de 5 milions de contagis i només en aquesta sisena ja s'han comptabilitzat tres milions més. Amb això, és fàcil que un dels nostres convivents de positiu a Covid-19 i, davant d'això, pot ser que et preguntis què has de fer .





Doncs bé, si el teu company de pis, sigui un amic, la teva germana o el teu cosí, dóna positiu a Covid-19 i tu estàs vacunat, pots anar a treballar de totes maneres . Per descomptat, també pots sortir a passejar o comprar. Per descomptat, no s'ha de tenir símptomes i s'ha d'evitar no només anar a llocs concorreguts sinó també estar amb qualsevol altra persona sense mascareta. Això és així perquè estar vacunat no evita el contagi, per tant pots estar covant la malaltia o ser asimptomàtic i propagar el virus. En cas de no estar vacunat, t'has d'aïllar una setmana.





D'altra banda, a casa, cal estar separat del contagiat. La persona amb una infecció confirmada amb un test ha d'aïllar-se en una habitació i, si pot ser, fer servir un bany per a ell sol, durant mínim una setmana; si es tenen símptomes cal augmentar els dies. La persona infectada no ha de sortir per res de la seva habitació, a part de per anar al bany, i quan ho faci ha d'utilitzar màscara.





En cas que hi hagi més d'un de positiu a casa, alguns experts assenyalen que no cal que se separin entre ells però altres recomanen aïllar-se individualment per no respirar la càrrega viral de l'altre i empitjorar amb això la malaltia.





Si parlem que els contagiats són nens petits que necessiten la cura dels pares, seria ideal que un dels progenitors se'n fes càrrec i l'altre se n'aïllés; de la parella i del nen infectat. A més, el pare o mare que es quedi a cura del petit hauria d'extremar precaucions i usar mascareta, a més de rentar-se les mans freqüentment .





Finalment, ja s'ha repetit moltes vegades: s'ha de ventilar, tant l'habitació del contagiat com la resta de la casa.