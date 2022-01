Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona són aquest dimecres en risc per fred

Beguda calenta @unsplash





L' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha avisat per risc (groc) de gelades nocturnes amb temperatures mínimes que oscil·laran entre -1 i -8 graus centígrads i/o per boires que limitaran la visibilitat a 200 metres a un total de 26 províncies a la Península i les Balears, mentre que avisa les Canàries per risc de vents o de pols en suspensió.





En concret, la boira engelant motiva l'avís groc a Osca i Lleida, mentre que el risc per fred afectarà les nou províncies de Castella i Lleó, les tres d'Aragó, sud de Madrid, Conca, Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona , Castelló, València, Alacant, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Granada i Mallorca.





Per part seva, a les Canàries l'avís groc per vents amb ratxes màximes de fins a 70 quilòmetres per hora afectarà Lanzarote, Tenerife i Fuerteventura, mentre la pols en suspensió limitarà a 3.000 metres o menys la visibilitat a les set illes de l'arxipèlag.





En general les gelades seran intenses a l'altiplà nord, al centre, a l'interior nord-est i interior de Mallorca, mentre que a l'Empordà (Girona) i les Canàries bufaran intervals de vent fort.





Al Cantàbric oriental, alt Ebre i nord de Navarra la jornada tindrà cels ennuvolats i augmentarà la nuvolositat al final del dia. No es descarta alguna precipitació feble més probable al final al País Basc i al nord de Navarra.





A més, a l'àrea mediterrània s'esperen alguns intervals de núvols baixos i, amb tendència a aclarir durant les hores centrals. A la resta del Cantàbric i el nord de Galícia.





A la resta de la Península poc ennuvolat o clar, amb alguns núvols alts a Andalusia. A les Canàries abundant nuvolositat alta, encara que al principi hi haurà intervals ennuvolats a l'extrem occidental de l'arxipèlag, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble aïllada.





A les Canàries l'Aemet espera calimes i no descarta boires matinals a l'interior de Galícia i del País Basc, alt Ebre, depressions del nord-est i interior de València, sense descartar-les tampoc a les Balears.





Les temperatures màximes baixaran a Pirineus, Navarra, alt Ebre i entorn del sistema Ibèric i pujaran a mitjanies de les Canàries. Les mínimes augmentaran al litoral sud-est peninsular i serralada Cantàbrica i baixaran al Pirineu i sistema Ibèric. A la resta s'esperen pocs canvis i seguiran les gelades a bona part de l'interior peninsular, excepte a l'extrem oest peninsular. En general, les temperatures estaran en valors propers als normals per a la data.





Finalment, informa que el vent del nord bufarà a l'Empordà, on augmentarà la intensitat fins a arribar a intervals de fort. El vent del nord-est afectarà els litorals gallec i sud-est, de llevant bufarà a l'Estret i Alborán i del sud-est a les Canàries. A la resta els vents seran fluixos i tendirà a bufar el vent del nord o del nord-est.