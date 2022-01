Moncloa torna a vetar alguns mitjans en una sessió sobre els fons europeus

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP





Aquest dimarts es va celebrar un briefing a la Moncloa sobre el repartiment dels fons europeus . Però des del govern de Sánchez van decidir vetar els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió del tema.





D'aquesta manera, Onda Cero, Cope, El Mundo o la Razón, entre d'altres, no van poder ser presents a la sessió informativa; havien criticat la manca de transparència del president del Govern respecte als diners que ha arribat des d'Europa.







Una situació com aquesta no és la primera vegada que passa. Per exemple, durant la compareixença de final d'any, Pedro Sánchez va triar aquells mitjans que podien preguntar. Quant a la raó per la qual no permeten l'assistència d'altres mitjans a aquests actes, al·leguen que és degut a l'aforament limitat. I aquesta és l'excusa que li han ofert al diari ABC aquesta vegada també.







