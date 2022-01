Un jutge reconeix el dret d'un pare a tenir un permís retribuït per cuidar al seu fill confinat

Pare acompanyant el seu fill @ep





El jutjat contenciós administratiu número 1 de Logronyo ha establert el dret d'un funcionari interí de l'Administració de Justícia de La Rioja a gaudir d'un permís retribuït per tenir cura d'un fill menor d'edat confinat per haver estat en contacte estret amb companys de classe contagiats de Covid.





La sentència, que estima una demanda interposada per CSIF, empara el dret d'aquest funcionari a aquest permís per "deure inexcusable de caràcter personal" , recollit a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i per l'obligació de vetllar pels fills menors que estableix el Codi civil.





El funcionari en qüestió va haver d'ocupar-se del seu fill menor de 14 anys durant els cinc dies que va durar l'aïllament obligat del menor que havia estat en contacte estret amb companys de classe que havien donat positiu per coronavirus.





No es va poder acollir a la modalitat de teletreball, ja que les seves funcions d'Auxili Judicial li exigeixen exercir la feina de manera presencial.





L'Administració de Justícia li va denegar el permís emparant-se que tenia pendents de gaudir dies de vacances, per la qual cosa va decidir descomptar els cinc dies de cura del menor de les vacances no gaudides.





La decisió, qualificada de "pioner" per CSIF, va ser dictada el passat 17 de desembre i transcorregut un mes des d'aquest, els serveis jurídics del sindicat no tenen coneixement que l'Administració de Justícia de La Rioja ho hagi recorregut , per la qual cosa es podria considerar ferma.





Segons CSIF, la decisió empararia supòsits similars en què es pretengui restringir aquest dret, tant a l'Administració com a l'empresa privada.





La sentència subratlla que "el deure inexcusable" recollit a l'Estatut de l'Empleat Públic inclou tots aquells que estiguin vinculats a la conciliació de la vida familiar i laboral i assenyala que els deures derivats de la paternitat i la filiació constitueixen un pressupost per a la concessió de aquest permís.





En aquest cas, a més, la decisió posa de manifest que les cures domiciliàries exigides deriven de l'aplicació del protocol Covid-19 aprovat per l'autoritat sanitària en aquells moments.





A més, el jutge entén que els requisits exigits per l'administració per denegar el permís excedeixen els establerts per la normativa bàsica aplicable, que l'administració autonòmica no pot modificar substancialment com va fer amb aquest funcionari.