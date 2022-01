La influencer María Pombo passa per quiròfan

La influencer Maria Pombo /@EP





La influencer María Pombo va estar unes hores desapareguda de les xarxes socials, motiu pel qual els seus seguidors es van espantar. Però ella va aparèixer per explicar-los per què s'havia absentat unes hores: havia passat pel quiròfan però estava bé i contenta.





La noia va publicar una imatge en blanc i negre, en què se la veia estirada al llit d'un hospital. "Els meus nois, tot súper bé, gràcies per preguntar. La reducció de pit tan desitjada per fi ha passat aquest matí. Us explicaré tot aviat, que avui em costa obrir els ulls del son i estic una mica incòmoda. Us estimo molt", va redactar al seu compte d'Instagram.