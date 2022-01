Ciutadans demana la dimissió de Colau recordant-li el seu propi codi ètic

Llum Guilarte @ep





La presidenta del Grup Municipal de Ciutadans ( Cs ) a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte , ha exigit aquest dimecres la dimissió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que declararà davant del jutge el proper 4 de març investigada per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. La regidora de Cs ha recordat a Colau el codi ètic dels Comuns, que exigeix que “quan algú està imputat per aquest tipus de càrrecs, dimiteixi”.





"Davant la imputació per aquests suposats delictes tan greus com són la malversació o el trànsit de Colau, des de Ciutadans exigim que dimiteixi com a alcaldessa, que dimiteixi de tots els seus càrrecs i que no segueixi arrossegant el nom i la marca de Barcelona", ha afirmat Luz Guilarte davant dels mitjans.









Des de Ciutadans acusen l'alcaldessa de Barcelona de repartir “subvencions il·legals dedicades a engreixar aquestes entitats afins a Colau i als seus, com la PaH o l'Observatori DESC ”. Segons Guilarte, són "entitats de les que provenen o amb les que tenen vincles tant ella com molts membres del seu partit com Badia, Ascens o Pisarello, entre d'altres".





"Aquestes males pràctiques, aquest engrandir entitats afins amb subvencions il·legals ha de cessar i la persona que les ha practicades no pot ser l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona", reclamen des del Grup Municipal de Ciutadans. En aquest sentit, demanen que renunciï com a alcaldessa "en compliment del seu propi codi ètic, que exigeix dimitir que quan algú està imputat per aquest tipus de càrrecs".





QUÈ FARÀ EL PSC?





"També volem saber què faran els seus socis els socialistes" , es pregunta Luz Guilarte. Tot i això, a Ciutadans no tenen gaire confiança en el PSC: "Tenint en compte que ells mateixos mantenen alcaldesses com la senyora Marín a l'Hospitalet, imputada per aquest mateix tipus de delictes, dubtem molt que siguin capaços d'entendre que suposa la regeneració , la transparència i les bones pràctiques", sentencia.





"Des de Ciutadans seguirem defensant els Governs transparents, que siguin de tots. I per descomptat que estiguin representats per persones que dignifiquin el càrrec i, en aquest cas, la ciutat de Barcelona. No volem que la degraden cada dia més", conclou.