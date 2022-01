Colau no dimitirà després de ser citada com a investigada: "Em sembla fora de lloc"

Ada Colau @ep





L'alcaldessa de Barcelona , Ada Colau , ha afirmat aquest dimecres que li sembla "fora de lloc plantejar cap cessament" després de ser citada per declarar davant del jutge el 4 de març vinent a les 10.30 hores com a investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències.





Ho ha dit en roda de premsa preguntada per aquesta qüestió després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el jutjat d'Instrucció 21 de Barcelona té obert un procediment derivat d'una querella presentada al desembre per una associació contra l'alcaldessa.





Colau ha mostrat la seva "perplexitat" en conèixer la citació aquest mateix matí pels mitjans de comunicació i sense haver rebut ella personalment la notificació, i ha explicat que els serveis jurídics de l'Ajuntament s'han adreçat als jutjats per personar-se i mostrar-ne la disposició a col·laborar.





Ha assegurat que els fets pels quals se l'investiga "són fets ja arxivats per Fiscalia" , que va obrir una investigació i va arribar a la conclusió que no hi havia cap element d'irregularitat, ha recordat.





En aquest sentit, Colau ha afirmat que desconeix si hi ha un nou element, però, en tot cas, ha dit que col·laborarà amb la justícia i que mostrarà la informació disponible: “Amb tota tranquil·litat que les coses es fan bé en aquesta casa” .





"L'única dada que tinc avui és que aquests fets són els que va arxivar Fiscalia i va considerar que no hi havia cap indicador d'irregularitat, per tant em sembla fora de lloc plantejar cap cessament", ha sentenciat.





"QUEDARÀ A RES"





Ha confiat que la investigació "quedarà en res" i ha assenyalat que l'associació que ha posat la denúncia és desconeguda i que l'única cosa que se'n coneix és que va presentar esmenes contra el reglament de participació per municipalitzar l'aigua.





"Sobre aquestes qüestions, subvencions a entitats de drets humans que defensen la gestió pública de l'aigua, hem rebut moltes denúncies i totes han estat arxivades; crec que ja portem 11 querelles arxivades i per tant esperem que aquest sigui també el resultat d'aquesta nova investigació", ha conclòs.