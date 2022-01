El fum del tabac escampa el Covid-19 a una distància que pot arribar als 8 metres

Tabac @ep





La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha advertit que fumar a les terrasses les converteix en "llocs insegurs tant per als usuaris com per als treballadors de l'hostaleria, pel risc de contagi de COVID-19 i altres malalties associades al tabac que tenen els fumadors passius". Expliquen que el fum del tabac, amb restes de Covid-19, es pot propagar a una distància de fins a 8 metres.





A través d'un comunicat, SEPAR fa aquest advertiment davant de la propera aprovació del Decret sobre tabaquisme passiu i terrasses. Aquesta societat científica ja va remetre al Ministeri de Sanitat cinc mesures "irrenunciables" que s'haurien d'incloure a la reforma de la Llei Antitabac vigent, una de les quals és que les terrasses quedin lliures del fum de tabac i dels tòxics alliberats pels dispositius electrònics utilitzats per vapejar.





A més, consideren que aquesta mesura "no s'ha d'aprovar només de manera circumstancial, per evitar els contagis de COVID-19 a les terrasses, sinó de forma permanent, perquè contribueixi a evitar els contagis d'aquesta i d'altres infeccions respiratòries".





SEPAR denuncia que els darrers anys s'aprecia un augment de la contaminació de l'aire pel tabac en entorns oberts com les terrasses de locals d'hostaleria , amb un percentatge de tòxics del tabac en aquests espais que oscil·la entre un 30 a un 50 per cent per cada fumador. A més, indiquen que, segons un estudi realitzat al nostre país, més de la meitat fan servir aquests ambients per fumar.





"Els gasos i partícules nocives que conté el fum del tabac en aquests llocs no només provenen de l'exhalació del fumador i de la combustió de la cigarreta sinó de les burilles o de la barreja d'aquests tòxics procedents del fumador amb gasos de l'atmosfera. agents químics es mantenen en el temps, s'enganxen a la roba, objectes o altres instal·lacions de les terrasses", afirmen.





Així, lamenten que aquesta exposició en no fumadors comporta un major risc de desenvolupar malalties com la cardiopatia isquèmica, neoplàsies o exacerbacions de malalties respiratòries cròniques especialment en els treballadors de l'hostaleria o població vulnerable com els nens o les dones embarassades, no existint mai un llindar de seguretat". "Així mateix, el tabaquisme actiu i passiu predisposa a infeccions respiratòries tant víriques com a bacterianes", postil·len.





D'altra banda, defensen que “hi ha evidència científica sòlida que demostra una associació perillosa entre la COVID-19 i el tabac”. "L'exposició als tòxics del tabac es relaciona amb presentacions més greus i amb un pitjor desenllaç d'aquesta malaltia", al·leguen.





En aquest punt, recorden una metaanàlisi i una revisió sistemàtica realitzada per Jiménez Ruiz, en què es van incloure 19 i 34 articles, respectivament, s'observa una relació entre l'exposició actual o passada al tabac (fumadors actius o exfumadors) i una evolució pitjor de COVID-19, així com una probabilitat més gran de presentar una condició més crítica d'infecció (necessitat d'intubació, ingrés a l'UCI o mort).





"És a dir, la presència d'una història de tabaquisme augmenta en un 79% més possibilitats de necessitar ingrés a UCI o de morir-se i en un 96% de desenvolupar COVID19 greu", expliquen amb rotunditat.





Igualment, recorden que el contagi del SARS-CoV-2 es produeix per aerosols en respirar, sent més gran en realitzar activitats com fumar o vapejar. "En espais de fumadors o vapejadors els coronavirus amb diàmetres de 0,1 micres poden unir-se a partícules del fum del tabac més grans podent aquests aerosols carregats de partícules víriques assolir distàncies de 8 metres . Per tant, el fum exhalat del tabac convencional i de dispositius electrònics representen un vehicle excel·lent per a la transmissió de les partícules del virus entre persones", apunten.