Junts exigeix a Colau "màxima transparència" després de ser citada pel jutge el 4 de març

La presidenta del grup municipal de Junts, Elsa Artadi @ep





El grup municipal de Junts a l' Ajuntament de Barcelona ha exigit aquest dimecres a l'alcaldessa, Ada Colau , la "màxima transparència" després de ser citada pel jutge per declarar com a investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències el proper 4 de març.





"Exigim la màxima transparència i celeritat i la màxima col·laboració per part del Govern municipal i de l'alcaldessa Ada Colau perquè no hi hagi cap ombra de dubte", ha demanat Junts en un comunicat.





Ha assenyalat que Barcelona mereix saber que no s'ha comès cap irregularitat ni s'han malversat diners a l'Ajuntament i ha assegurat que Junts vigilarà aquest procés, "sense creuar la línia vermella que sí que va creuar Colau quan es va aprofitar vergonyosament i sense escrúpols de les falses acusacions contra Xavier Trias".