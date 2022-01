Un policia local de Lleida accepta sis mesos de presó per una baralla en un bar

Jutjats de Lleida @ep





Un policia local de Lleida ha acceptat aquest dimecres sis mesos de presó en un judici amb conformitat a l'Audiència de Lleida en què estava acusat d'agredir un altre acusat en una actuació en un bar on va acudir amb un company per un avís de soroll al carrer.





L'home agredit per l'agent ha estat condemnat a sis mesos de presó per atemptat i pagar una multa de 5.850 euros, mentre que l'home que l'acompanyava ha acceptat un any de presó pels delictes d'amenaces i atemptat, ha explicat a Europa Press l'advocat d'un dels clients del bar, Joan Argilés.





La Fiscalia demanava inicialment dos anys de presó per al policia local, dos anys i mig per a un dels clients i tres anys i tres mesos per a l'altre client.





En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia va considerar que quan un dels homes era a terra, l'agent, "amb l'ànim clarament ofuscat per la situació violenta que acabava de viure i actuant de forma desproporcionada i excessiva, va continuar clavant cops amb la defensa" a un dels clients acusat en el cas.





La Fiscalia sostenia que l'agent també li va donar puntades de peu al client i "finalment va agafar una cadira de fusta del bar i se la va llançar a sobre amb un clar propòsit lesiu".