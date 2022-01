Jorge Javier ataca Rocío Flores: "T'estàs posant molt xunga per a la poca trajectòria de vida que portes"

Jorge Javier Vázquez @ep





Es recrueix la guerra entre Jorge Javier Vázquez i Rocío Flores després que el presentador rebategés Antonio David Flores com "el penes" per la seva actitud després de fer-se pública la seva relació amb Marta Riesco. "Pena em dóna ell a mi" assegurava molesta la filla de Rocío Carrasco, carregant contra l'estrella de Mediaset en defensa del seu pare.





Unes paraules a les quals Jorge Javier, implacable, ha respost rotund, carregant contra

Rocío i deixant clar què pensa de la col·laboradora d''El programa de Ana Rosa' : "Tenia una

enfila de coses què dir-li… té la mala llet dels que estem contínuament a dieta. És la

sensació que contínuament et manca un plat de menjar. m'estic donant compte que per això

jove que és molt xunga”.





"Treballes a la tele per ser la néta de Rocío Jurado i la filla de Rocío Carrasco, que si fos només la filla del 'penes' no treballaria a la tele" ha deixat clar el presentador, mirant a càmera i dirigint-se directament a Rocío per a dir-li que a ell el que li faria pena seria "tenir un pare tan miserable com el teu, que té les dones de casa passant-les canutes i ell cobrant, i ara et té a tu treballant per mantenir el seu nivell de vida contínuament aguantant mals glops. A la gent que vull la protegeixo no la veig picada en un lloc. Poc més et podria dir".





" Que jo no et pena cap. Sóc el presentador estrella de la cadena, tinc una obra de teatre a Madrid de dimecres a diumenge, em va fenomenal 'Desmuntant a Sèneca'… Jo a la teva edat havia fet una carrera , però sincerament ho únic que conec de tu són els filtres que fas servir a Instagram, tampoc molt més” ha afegit, més dur que mai amb la filla d'Antonio David Flores.





Lluny de quedar-se aquí la cosa, Jorge també ha retreu a Rocío que si "tant se us omple la boca en parlar de la importància de la família i estàs contínuament dient-li a la teva mare que truqui al teu germà, jo mai deixaria que el meu germà es fora amb la dona del meu pare, estaria amb mi".





"Així que no et faci cap pena afecte, que t'estàs posant molt xunga per al jove que ets i la poca trajectòria de vida que portes ” ha conclòs el presentador, que lluny de 'retratar-se' per haver anomenat 'penes' Antonio David , ha assegurat que ja no sap si és "més penes o miserable, a part de gandul", i que tant ell com la seva filla són uns tramposos per haver-nos venut la història de família feliç quan, a la vista hi és, no ho són.