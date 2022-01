El City de Guardiola posa l'ull en Nico González

El futbolista gallec, debutant aquest any amb Koeman, és un dels intocables de Xavi Hernández.





Nico González va renovar amb Laporta fins al 2024 | Foto: EP





En poc temps, el fill de Fran ha deixat de ser un nen i s'ha guanyat tant la condició d'estrella com un nom propi. Nico González ja no és un estrany al Camp Nou , un estadi que va trepitjar per primera vegada aquest curs i on, lluny de ser flor d'un dia, ha arrelat amb l'objectiu de ser una peça fonamental els propers anys. La seva intel·ligència tàctica i polivalència li han fet no només un fix a l'esquema de Xavi , sinó també objecte de desig a mitja Europa.





L'últim a sumar-se a la carrera per contractar Nico és Pep Guardiola, que vol tornar el cop a Laporta després que el president culer li birlés a Ferrán Torres . El tècnic del City sembla decidit a convèncer el futbolista gallec per emportar-se'l a la Premier League , a un equip en què el seu pare va treballar com a formador. El preu? 500 milions, la clàusula.





Des de la seva irrupció al primer equip de la mà de Koeman , Nico ha cremat etapes a passos de gegant, tant pel seu futbol com per les moltes baixes que han assetjat l'equip, així com per la mala forma de futbolistes com De Jong , que haurien de instruir aquesta nova fornada.





UN NOU CONTRACTE

Amb 20 anys acabats de fer, tot sembla indicar que ni el Barça ni Nico estan per la tasca de separar els seus camins. La idea és que el corunyès compti amb fitxa del primer equip com més aviat millor, cosa que suposarà alhora una revisió del seu contracte, cosa que es tradueix en una pujada de la seva clàusula, un augment de sou i ampliar el seu contracte, que acaba a 2024, fins a 2029 .





Nico González | Foto: EP





Aquest any ja acumula 23 partits, amb dos gols i una assistència. Les seves prestacions, la seva joventut i el seu ADN Barça ho han convertit en un intocable. Amb Ansu , Gavi , Pedri o Araujo està cridat a liderar el Barcelona de la propera dècada, i sembla que ni els petrodòlars del City ho podran evitar.