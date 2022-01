Detingut per septuplicar la taxa d'alcoholèmia permesa a Sant Gregori

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres de matinada un home a Sant Gregori







Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres de matinada un home a Sant Gregori (Girona) per septuplicar la taxa d'alcoholèmia permesa mentre conduïa un camió .





En un comunicat, la policia catalana ha explicat que van rebre un avís cap a les 23 hores, quan un testimoni va observar a la carretera AP-7 el conductor d'un camió "fent sacsejades" amb el vehicle.





En arribar, van observar que el camió, que transportava sabó i roba, s'estava incendiant i, després de fer feines de protecció de la via i avisar els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra van observar que no hi havia ningú a dins.





Els agents van trobar el conductor del camió estès a terra a uns 20 metres del vehicle, "amagat entre uns matolls", i li van fer les proves d'alcoholèmia, que van donar un resultat d'1,12 mg/l.





L'home va quedar detingut per conduir septuplicant la taxa permesa, per presumptament abandonar el vehicle en flames i no alertar de l'accident, i originar un risc greu per a la circulació, "atès que es tracta d'una via ràpida on la velocitat permesa és fins a 120 quilòmetres. per hora".





El detingut, a qui no consten antecedents, passarà properament a declarar davant l'autoritat judicial competent de Girona.