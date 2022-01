Dra. Mari Aguilera: "Les emocions dels fills depenen de què fan els pares a casa"

Un pare amb els seus fills /@EP





Molts menors tenen problemes al parlar, comunicar-se i expressar els seus sentiments. Sobretot, aquestes dificultats es presenten en els nens més petits i són més grans en aquells que pateixen trastorns del desenvolupament del llenguatge o TEL/TDL , un 7% de la població infantil aproximadament.







Així ho han demostrat unes investigadores del grup interuniversitari de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i adscrit a l'eHealth Center (eHC) de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) i la Universitat de Barcelona (UB). Les expertes han analitzat l'existència de diferències de regulació emocional entre nens i adolescents que han estat diagnosticats de trastorn del desenvolupament del llenguatge. A més, han relacionat aquesta capacitat de gestionar les emocions amb l'entorn on creixen els nens. "Com més regulació emocional tenen les mares i els pares, més regulació emocional tenen els seus fills/es; i a la inversa", ha explicat en declaracions a Catalunyapress Mari Aguilera , coautora principal d'aquest estudi al costat de Nadia Ahufinger.





Les investigadores assenyalen que un de cada catorze menors d'edat pateix trastorn del desenvolupament del llenguatge. D'altra banda, asseguren que les dificultats del llenguatge que presenten els nens amb aquest trastorn no són conseqüència d'altres afectacions. Però indiquen que afecten el desenvolupament social i escolar i afecten la vida diària dels nens.





Així ho han conclòs després de dur a terme tres estudis en més de cinquanta menors en què es van valorar aspectes com el vocabulari expressiu i receptiu. Les investigadores van observar que la regulació emocional entre nenes i nens amb TEL/TDL i sense aquest trastorn és semblant tant a la infància com a l'adolescència. Tot i això, assenyalen que hi ha una tendència especialment en els nens amb TEL/TDL a la infància a tenir més dificultat a l'hora de mostrar les seves emocions i ser empàtics amb els altres.







"En analitzar la relació entre llenguatge i regulació emocional, observem que el vocabulari expressiu que tenen els nens i nenes als 5-7 anys prediu la regulació emocional que tenen al cap de 4 anys, una relació que no es manté a l'adolescència " , detalla la doctora Aguilera. A això afegeix que tenir un vocabulari més ric i ampli ajuda a aclarir, entendre i regular les emocions durant la infància.







En conseqüència, per la menor comprensió del seu estat emocional, poden tenir dificultats per relacionar-se amb altres menors en moments clau del desenvolupament personal, i poden veure limitat el seu establiment satisfactori de relacions interpersonals, mostrar menys tolerància a la frustració i fer més rebequeries.







MARI AGUILERA: "QUANTA MÉS REGULACIÓ EMOCIONAL TENEN MARES I PARES, MÉS TENEN ELS FILLS I FILLES"





Les autores apuntaven en un comunicat que al seu estudi, publicat a 'Frontiers in Psychology', van observar també que "la regulació emocional dels pares és un factor molt important per explicar la capacitat de regulació emocional dels fills durant la infància".





Sobre això, Catalunyapress ha parlat amb la doctora Mari Aguilera, que ha detallat que "les mares i els pares poden influir de diferents maneres per millorar la capacitat de regulació emocional de les seves filles i fills. Com més regulació emocional tenen les mares i pares, més regulació emocional tenen els seus fills/es; i a la inversa".





Perquè ho entenguem, la doctora ha volgut posar-ne diversos exemples. "Els pares poden influir, per exemple, a través de l'aprenentatge per observació on els nens i nenes observarien com les mares i pares intenten gestionar les seves emocions fent-les explícites (per exemple en una situació d'enuig a casa en què la mare ha cridat , per regular la seva emoció utilitza una estratègia de respiració profunda per calmar-se, i immediatament després explicaria al seu fill/a com ha aconseguit disminuir la seva ràbia”, apunta.





A això, afegeix que "una altra manera d'influir en la regulació emocional dels fills/es podria ser explicant amb naturalitat alguna experiència emocional viscuda per part de la mare o el pare en què es nomenin sentiments i emocions específics, per exemple una situació d'alegria o d'inseguretat a l'àmbit laboral".





Però els pares, indica Aguilera, poden influir més en la regulació de les emocions dels seus fills. Així, explica a aquest mitjà que “quan les nenes i nens experimenten emocions les famílies poden exercir com a facilitadores per ajudar que les seves criatures entenguin aquestes emocions i ensenyar-los a poder-les expressar, tant en situacions que els fan sentir alegria com ràbia o por, explorant les possibles causes, parlant de les emocions que han sentit, explicant situacions que ells s'han sentit així”





Per acabar, incideix en la importància de "millorar la qualitat de les relacions en la família, millorant el clima emocional en les relacions (parlant dels conflictes obertament i buscant solucions, per exemple) també ajuda a millorar la gestió de les relacions emocions".





CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS ENTRE SEXES





En aquest treball es van incorporar anàlisis específiques per analitzar si hi ha característiques diferencials entre sexes. En concret, es va analitzar si hi havia diferències entre sexes en la regulació emocional, però no es van trobar diferències estadísticament significatives entre nens i nenes.





A més, a l'estudi es van incloure tant a mares com a pares , i es va transmetre a les famílies que podia contestar als qüestionaris sobre regulació emocional qualsevol dels dos progenitors. Finalment , van participar moltes més mares (el 83% concretament), una decisió que posa de manifest que la càrrega de les tasques relacionades amb l'educació dels nens i nenes recau de forma majoritària a les mares.







"Posar el focus en el paper dels pares és important per replantejar-nos el paper d'aquests en les cures de les seves filles i fills, i poder fer canvis a la societat patriarcal, que segueix posant el pes de les cures en les dones" , ressalten les investigadores.