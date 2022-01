El PSC assegura que la citació de Colau no afectarà "la feina del Govern municipal"

El primer tinent d´alcalde de Barcelona i president del Grup Municipal del PSC, Jaume Collboni @ep





El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat aquest dimecres que la citació de l'alcaldessa, Ada Colau , per declarar davant del jutge el 4 de març no afectarà “la feina del Govern municipal”.





" No podem negar que es tracta d'una situació anòmala per a l'Ajuntament que, en qualsevol cas, no afectarà el dia a dia de la institució ni la feina del govern municipal ", han explicat els socialistes en un comunicat.





Així, han afirmat que respecten la presumpció d'innocència de Colau i que li correspon "donar les explicacions que cregui oportunes, segons les normes que té establertes el seu partit".