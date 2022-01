CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Pati de les Papallones de La Pedrera /@LaPedrera_BCN







Bona tarda lectores i lectors!





És típic viure a Barcelona o passejar per la ciutat comtal i no adonar-se de la riquesa arquitectònica de què disposem. És per aquest motiu que avui, des de Catalunyapress, volem posar en relleu les obres que veiem diàriament i que no els dediquem ni 5 minuts.





Un d'aquests casos seria La Pedrera, que aquest dimecres ha anunciat la finalització de les tasques de reparació del pati de les Papallones i de la seva ornamentació pictòrica després de nou mesos. Els treballs realitzats a l'edifici de Gaudí han estat netejar, rehabilitar elements estructurals així com recuperar les textures, colors i elements originals com els estucs, pintures i policromies.





Aquesta és la segona actuació que es duu a terme al pati des de la restauració integral que es va fer a l'edifici entre el 1987 i el 1997 i s'ha fet amb la intenció de mantenir i conservar el patrimoni, d'acord amb un comunicat de La Fundació Catalunya La Pedrera.





Així, amb aquesta joia restaurada al centre de Barcelona us deixem amb el podcast d'avui:













