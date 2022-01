Descobreix a quins països es mor millor: Espanya queda lluny de les primeres posicions

UCI @ep





Un estudi liderat per la Universitat de Duke (Estats Units) ha situat Espanya al lloc número 28 dels països amb millor atenció al final de la vida , amb una puntuació de 80,3 sobre 100.





L'estudi, detallat en tres articles publicats a la revista científica Journal of Pain and Symptom Management, va classificar 81 països en funció de la qualitat dels seus sistemes sanitaris per al benestar físic i mental dels pacients en el seu procés de mort, atorgant-los una puntuació entre una A i una F.





"La societat també hauria de ser jutjada per com mor la gent molt bé. Moltes persones, tant al món desenvolupat com al que està en vies de desenvolupament, moren molt malament : no al lloc que van triar, sense dignitat ni compassió, amb un coneixement limitat de la seva malaltia, després d'haver gastat gran part dels seus estalvis i, sovint, penedits del seu tractament. Aquestes coses són molt comunes», afirma el líder de l'estudi, Eric Finkelstein.





Per elaborar la classificació, Finkelstein i els seus col·legues van enquestar més de 1.200 cuidadors de diversos països per identificar què és el més important per als pacients al final de la vida. A continuació, van demanar a 181 experts en cures pal·liatives de tot el món que qualifiquessin els sistemes sanitaris dels seus països en funció dels 13 factors ponderats que la gent enumerava amb més freqüència, entre els quals hi havia el maneig adequat del dolor i el confort , disposar d'un espai net i segur, rebre un tracte amable i tractaments que tractin la qualitat de vida, en lloc de limitar-se a prolongar-la.





Regne Unit (93,1) va obtenir la millor classificació a l'estudi , seguit d'Irlanda, Taiwan, Austràlia, Corea del Sud i Costa Rica, que van obtenir tots ells una qualificació d'A. Estats Units va obtenir una C, situant-se al lloc 43 dels 81 països. La llista la tanca el Paraguai (33,3).





ELS PAÏSOS DE BAIXOS INGRESSOS, ELS PITJORS AL RÀNKING





Stephen Connor, director executiu de la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance i un dels coautors de l'estudi, assegura que "no és casualitat que la majoria dels països que van obtenir la millor puntuació a l'estudi siguin països rics amb sistemes sanitaris ben finançats, mentre que els països d'ingressos baixos i mitjans van obtenir pitjors resultats". "La necessitat aclaparadora de cures pal·liatives es dóna als països d'ingressos baixos i mitjans, on hi ha menys d'un terç dels serveis", assenyala.





De fet, Costa Rica és l?únic país que obté una A sense ser de renda alta. Igualment, els investigadors destaquen que Uganda (lloc 31) és el primer país de renda baixa que apareix a la classificació. Un total de 21 països van rebre una qualificació de suspens, i només dos - República Txeca (66º) i Portugal (75º)- són de renda alta.





Però els investigadors recorden que la posició mitjana dels Estats Units és una prova que "els diners no sempre garanteixen l'atenció a les cures al final de la vida". "Als Estats Units, els recursos s'inverteixen sovint en esforços desesperats per prolongar la vida, en lloc de mesures que garanteixin la comoditat i la qualitat de vida en els darrers dies del pacient.





Gastem molts diners a intentar que la gent visqui més temps, però no gastem prou a ajudar la gent a morir millor”, diu Finkelstein.





Com a conclusió de l'estudi, linvestigador aconsella a les persones de qualsevol edat o estat de salut que elaborin un pla per al final de la vida i el comenten amb els seus familiars i amics. "Fes un pla de cures avançades o almenys expressa els teus desitjos als teus amics i familiars. No esperis. Quan caiguis malalt, pot ser massa tard i la gent pot no saber què vols", conclou.