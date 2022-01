Colau: "d'ara endavant hi haurà algunes obres incòmodes a Barcelona"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP







L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que l'edició del Mobile World Congress (MWC) del 2022 -previst del 28 de febrer al 3 de març- sigui el "punt d'inflexió" per a la sortida de la pandèmia.





"D'alguna manera la pandèmia va començar amb la suspensió del Mobile. Seria de justícia poètica que amb la represa del Mobile puguem veure el punt d'inflexió", ha afirmat aquest dimecres en una entrevista.





Colau ha mostrat la seva confiança que l'edició "anirà bé" i, en aquest sentit, ha celebrat que s'hagin multiplicat les reserves als hotels i que les xifres d'inscripció siguin bones, segons ella.





A més, ha recordat que Barcelona acollirà la fira de tecnologia audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebrarà de forma presencial del 10 al 13 de maig de 2022 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i ha recalcat la importància que "s'esculli Barcelona com una aposta de futur per créixer".





INSEGURETAT, OBRES I NETEJA



Preguntada sobre la inseguretat, que continua sent vista com el principal problema per als barcelonins, ha insistit que han augmentat els agents de la Guàrdia Urbana i que s'ha millorat la coordinació entre la policia barcelonina, els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos policials, encara que ha admès que “queden reptes de fons”.





Sobre les obres que s'estan fent a la ciutat, ha avisat que ara endavant "hi haurà algunes obres incòmodes", però ha demanat a la ciutadania que pensi a la ciutat que es guanyarà per viure, en les seves paraules.





Finalment, en referència a la neteja, ha recordat que aquest març es posarà en marxa el nou contracte de neteja, amb què ha assegurat que es notarà "un gran canvi", amb nous vehicles, més personal i nous recursos, com una web interactiva.