El model Barnahus arriba a Lleida amb un centre d'atenció a menors víctimes d'abusos sexuals

Menors, arxiu /@EP





La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l'alcalde de Lleida, han anunciat aquest dimecres la construcció d'un centre d'atenció integral a menors i adolescents víctimes d'abusos sexuals seguint el model Barnahus (casa de nens a islandès) al barri de La Bordeta de la ciutat.





En roda de premsa, la consellera ha explicat que la víctima només haurà d'explicar els abusos que ha patit un cop, a un únic professional, "evitant així la revictimització a través de la coordinació de totes les parts implicades en el procés i oferint al nen o nena un entorn agradable, que evitarà que es reobrin les ferides".





DE TARRAGONA A LA CAPITAL DEL SEGRIÀ





El servei Barnahus, promogut per Save the Children, que funciona des del 2020 a Tarragona com a projecte pilot pioner a l'Estat, s'estendrà per totes les vegueries amb la construcció de 13 centres.





La consellera ha explicat que des que va obrir la primera casa Barnahus el juliol del 2020 a Tarragona s'ha triplicat la detecció de menors víctimes d'abusos sexuals a aquesta ciutat respecte a la mitjana catalana, atenent "més de 300 menors".





"No és que a Tarragona hi hagi més agressions sexuals a menors, és que ara gràcies a Barnahus se'n detecten més", ha remarcat Cervera. La Generalitat destinarà més de 700.000 euros a la construcció del centre a un solar de l'Ajuntament de Lleida, al carrer Sant Paulí de Nola.





Per part seva, l'alcalde ha precisat que està previst que la cessió del solar s'aprovi al ple de l'Ajuntament del febrer.