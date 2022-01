Més de mig miler de residències catalanes tenen algun contagiat de Covid-19

Residència de gent gran /@EP





Un total de 512 centres residencials de serveis socials catalans presenten aquest dimecres algun cas actiu de coronavirus entre els residents, 139 més que al recompte setmanal anterior: 396 residències de gent gran, 60 centres de persones amb discapacitat, nou centres de salut mental i 47 més d'altres recursos residencials, com ara centres d'infància i de persones en risc d'exclusió.





Segons dades de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 3.227 residents són casos confirmats de Covid-19, el 5,4% del total. En la darrera setmana -del 9 al 15 de gener-, s'han registrat 42 defuncions entre residents i hi ha hagut 115 persones ingressades a l'hospital.





Entre els professionals, 2.659 han donat positiu els últims 14 dies, un 5,6% del total, i sis persones estan ingressades a l'hospital, una a l'UCI.





Per tipologia de centre, a les residències de gent gran hi ha 2.856 casos actius, el 5,6% dels residents, a 396 residències, i 2.131 professionals afectats, el 5,7% del total; en centres per a discapacitats, hi ha 214 casos actius entre els residents, i 404 professionals afectats, el 5,4% del total; i hi ha 27 casos actius als residents dels centres de salut mental i 36 professionals afectats.