Illa llança un dard als independentistes i els demana "no obstaculitzar la reforma laboral"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa /@EP







El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha cridat aquest dimecres a no obstaculitzar la reforma laboral i a respectar l'acord aconseguit pels agents socials, especialment els que han tingut responsabilitats de govern i els que s'omplen "la boca de demanar diàleg".







“Si ens estem omplint la boca de demanar diàleg i demanem que es convoquin més taules de diàleg, quan es produeix un exercici de diàleg que a més acaba bé, no ho obstaculitzem. Tinguem un punt de responsabilitat i no ho obstaculitzem”, ha dit de forma vetllada en referència a ERC durant la jornada organitzada pel PSC sobre la reforma laboral.





Ha avisat que "és molt difícil que un ciutadà entengui que, quan s'arriba a un acord d'aquestes característiques, algú jugui a obstaculitzar-ho", i ha demanat anteposar l'interès general als interessos de partit.





"I encara més si un ha tingut responsabilitats de govern", ha afirmat sobre el PP sense citar-lo, i ha defensat abordar l'assumpte des d'una reflexió serena i des del respecte als acords aconseguits entre els agents socials, que marquen un camí d'entesa, segons ell.





"UN TEMPS NOU"





Illa ha insistit la necessitat d'anteposar l'interès general: "Quan anteposes els teus interessos de projecte polític, de partit, als del país, això acaba malament per a la teva formació política. Per sobre de tot hi ha l'interès general", cosa que ja sap qui ha governat, tant al Govern central com ara a la Generalitat, ha dit.





Ha agraït als agents socials el diàleg que han mantingut i els acords aconseguits, i ha apostat per canviar la manera de fer política en una nova etapa marcada per la pandèmia: “Sembla que la moda estava a la confrontació, a marcar posició, i penso que hem de donar pas cap a un nou temps ia una nova manera de tornar a la política dels acords”.