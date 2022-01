Baixes, ingressos i poca desacceleració: així estan actualment els hospitals catalans

Test de detecció de covid-19 /@EP





Professionals sanitaris de l' Hospital de Bellvitge, de l'Hospital Clínic i de l'Hospital Germans Trias i Pujol -conegut com Can Ruti- han exposat la situació actual dels centres, que segueixen ingressant pacients per Covid-19 en espera d'assolir el pic de contagis, mentre que l' Hospital de la Vall d'Hebron comença a notar un descens de les hospitalitzacions.





En declaracions a Europa Press, el cap de Secció del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic, Ernest Bragulat, ha lamentat que el balanç entre ingressos i altes hospitalàries per Covid-19 és negatiu, és a dir, entra més gent a l'hospital de la que surt: "És força preocupant".





En aquesta línia s'ha expressat el director mèdic de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Javier Santesmases, que ha explicat que el centre no ha deixat de créixer en "cap moment" i cada dia hi ha més pacients ingressats, tot i que ha aclarit textualment que l'hospitalització en aquesta sisena onada és molt dispar i fluctua molt.





A l'Hospital de Bellvitge el balanç entre ingressos i altes hospitalàries també és negatiu, segueix creixent en nombre de pacients ingressats i la percepció és que no s'ha arribat al pic de la sisena onada, ha explicat el subdirector de l'àrea de crítics de l'hospital, Álvaro Arcocha.





En canvi, la subdirectora assistencial de la Vall d'Hebron, Maria José Abadías, ha assegurat que al centre sí que han notat la desacceleració de la sisena onada i, de fet, els últims dies el balanç d'hospitalitzacions és positiu amb menys nous ingressats que altes hospitalàries.





BAIXES



Segons la Conselleria de Salut, actualment un 4,27% dels professionals sanitaris que treballen al sistema sanitari català estan de baixa per culpa de la Covid-19.





Per a Bragulat, el "més preocupant" d'aquesta sisena onada són aquestes baixes, que fan que la situació al centre hospitalari sigui molt complicada, de fet, han obligat el centre a contractar alumnes d'últim curs d'Infermeria i Medicina perquè donin suport a la plantilla com a auxiliars sanitaris.





Aquesta setmana també han començat a treballar estudiants a l'Hospital Germans Trias i Pujol, segons ha detallat Santesmases, que ha lamentat que malgrat l'alt percentatge de cobertura vacunal entre els treballadors el centre tenen moltes baixes laborals.





En canvi, l'Hospital de Bellvitge no ha precisat de la contractació d'estudiants, però Arcocha ha aclarit que no tanquen aquesta possibilitat per fer front a les baixes laborals, que ha titllat com el principal problema d'aquesta onada de la pandèmia.





Abadías ha explicat que el mes de desembre passat va ser "molt crític" per culpa de les baixes laborals, però ha assegurat que la situació actual és una mica millor.