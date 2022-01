Reporters Sense Fronteres denuncia la "convocatòria selectiva" de mitjans de comunicació per part del Govern central

Roda de premsa a Moncloa /@EP





L'organització Reporters Sense Fronteres (RSF) ha denunciat aquest dimecres l'exclusió d'una desena de mitjans de comunicació de la sessió informativa sobre la gestió dels fons europeus celebrada a la Moncloa el dimarts 18 de gener. La reunió consistia en una trobada entre periodistes convocats i el Secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès; el secretari d'Estat d'Economia, Gonzalo García, i el Secretari General del Departament d'Afers Econòmics i G20, Manuel de la Rocha.





El Mundo, ABC, Cope, Onda Cero, La Razón, OK Diario, The Objective, Servimedia, Colpisa o Libertad Digital han confirmat haver estat víctimes d'aquesta “convocatòria selectiva”, que fonts del Govern central han atribuït a la “manca d'aforament” de la sala, ubicada al mateix recinte on posteriorment es va celebrar la roda de premsa del Consell de Ministres.









Reporters Sense Fronteres ha afirmat que és una situació "poc versemblant", ja que "les limitacions d'aforament només impacten en mitjans les línies editorials dels quals estan més allunyades de l'Executiu". A més, l'organització ha posat en relleu que no es va contemplar l'ús d'altres opcions, com ara l'elecció d'una sala més àmplia, la realització de diferents convocatòries seguides o l'opció de participar de forma telemàtica.





Segons RSF, alguns dels mitjans exclosos expliquen que el Ministeri d'Economia és l'autor de la convocatòria i que a causa de la polèmica, la Secretaria d'Estat de Comunicació ha promès repetir el “briefing” –sense una confirmació clara–. Tot i això, la informació ja ha estat publicada.





“No és la primera vegada que veiem convocatòries o compareixences poc transparents, que atempten contra la deguda igualtat de tracte que el Govern de l'Estat ha de tenir amb tots els mitjans. Exigim a l'Executiu que doni explicacions ràpides i versemblants sobre el que ha passat, perquè resulta si més no sorprenent que una falta d'aforament afecti exclusivament mitjans de sensibilitats que es poden considerar properes”, ha afirmat Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF Espanya.