Per què els joves de Barcelona quedaran exclosos del bo de lloguer?

El Govern central ha dissenyat un reglament per rebre el bo de lloguer que, encara que en paper quedi perfecte, a efectes pràctics no servirà de res –o gairebé res– per als joves que viuen a grans ciutats com Madrid i Barcelona. És una de les conclusions principals que mostra l'anàlisi “Impacte del bo jove segons l'oferta i els preus” feta per una agència immobiliària.





Un dels requisits per sol·licitar el bo públic és que la quantia màxima del lloguer de l'habitatge no superi els 600 euros mensuals, encara que algunes comunitats autònomes podran regular aquest preu fins a 900 euros al mes. Segons les dades del portal immobiliari, la majoria dels menors de 35 anys que visquin a Madrid o Barcelona no podran optar per l'ajuda referida al lloguer de 600 euros mensuals, ja que segons l'oferta existent al portal immobiliari, a Madrid l'oferta d'habitatges per sota dels 600€ només és de l'1,4%, mentre que a Barcelona encara és més escassa, del 0,8%. Podria considerar-se que no hi ha habitatges per sota del preu dels 600 euros al mes a les dues ciutats.





Pis de lloguer @ep





No obstant això, la limitació del lloguer es podrà ampliar fins als 900 euros mensuals a les comunitats autònomes que ho considerin. Si aquest fos el cas de la Comunitat de Madrid i de Catalunya, tenint en compte l'oferta existent al portal només el 29% dels habitatges en renda de Madrid es troben per sota dels 900 euros, i la situació s'agreuja a Barcelona, on només el 18% dels lloguers presenten un preu menor a 900 euros.





Barcelona capital és la ciutat amb el preu més alt de tot Espanya situant el preu mitjà d'un lloguer de 16,82€/m². Segons l'Índex Immobiliari Fotocasa, el preu mitjà de lloguer d'un habitatge de 80m² a Madrid Capital és de 1.186€ mensuals, i el de Barcelona Capital és de 1.345€ al mes. És a dir, el Govern de l'Estat està abocant els joves que vulguin optar per aquest tipus de lloguer a viure en vivendes minúscules.







“El gran problema es produeix a Madrid i Barcelona, que és on més cal un respir. L'esforç salarial que han de dedicar els joves a pagar una renda en aquestes ciutats és de més del 55%. El Govern central fa un càlcul estimatori que aquest bo beneficiarà uns 70.000 joves, una xifra totalment insuficient, tenint en compte que a Espanya tenim més de 7 milions menors de 35, i que més de la meitat demanen un lloguer com a primera opció d'habitatge per poder emancipar-se. Aquesta ajuda té bones intencions, en posar el focus en el problema més important a què s'enfronten els joves, però cal que arribin sobretot als joves que viuen a les zones més tensionades del nostre país. Per això seria convenient ampliar el límit dels 900€ de renda”, explica Maria Matos, directora d'Estudis i Portaveu de Fotocasa.





PISOS COMPARTITS





Segons l'estudi de Fotocasa Research titulat “Els joves i el mercat de l'habitatge”, el 60% dels menors de 35 anys demanen lloguer a Espanya. I la majoria, acaben compartint un habitatge a Espanya. Un aspecte que s'ha tornat més difícil després de la pandèmia: compartir un habitatge a Espanya costa com a mitjana 350 euros al mes, és a dir, un 30% més que fa 5 anys (des del 2016) i un 6% respecte a fa dos anys (2020), segons l'estudi a meitat any d' “Habitatges compartits a Espanya el 2021”.





El bo aprovat s'aplicarà a cada jove i no a cada habitatge, per la qual cosa es calcula que els menors de 35 anys que visquin en un habitatge compartit podran optar a un ajut de 300 euros individualment per poder fer front al pagament de la renda.





Tot i això, la mateixa problemàtica torna a ser present a les ciutats de Madrid i Barcelona, i és que el bo de lloguer només beneficiarà inquilins d'habitacions de fins a 300 euros. A les dues grans ciutats d'Espanya, l'oferta d'habitacions en un habitatge compartit per un preu menor als 300 euros és molt difícil de trobar: en el cas de Madrid capital l'oferta és del 24% i a Barcelona capital només és del 8%.