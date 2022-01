La Generalitat flexibilitza les restriccions a les residències amb casos de Covid-19

Una persona aior treu el cap a la finestra d'una residència /@EP





Les conselleries de Salut i Drets Socials de la Generalitat han actualitzat aquest dimecres les mesures de seguretat de les residències i permeten les visites i sortides en general als residents a zona verda i als contactes estrets dels residents immunitzats a les residències amb casos actius - -vermelles-- .





En un comunicat aquest dimecres, han detallat que es mantenen el màxim de dos familiars per resident i la necessitat de presentar el certificat Covid o fer-se un test d'antígens si no el tenen.





Les residències o centres de dia integrats a centres residencials, els professionals que hagin estat cas confirmat amb malaltia lleu o asimptomàtica es podran reincoporar a la feina després de set dies d'aïllament domiciliari, sempre que prèviament a la seva reincorporació estiguin asimptomàtics un mínim de 72 hores i tinguin un TAR negatiu.





Els residents que siguin casos confirmats de Covid-19 amb malaltia lleu o asimptomàtica estaran en zona vermella --espai Covid-- fins al dia 10, sempre que no presentin símptomes els tres dies previs, i podran rebre visites de la família amb cita prèvia , de màxim dues persones per visita i en espais individualitzats, amb mesures reforçades de protecció i amb mascareta FFP2.





Sobre els contactes estrets, els professionals no hauran de fer quarantena, se'ls faran PCR seriades i podran continuar treballant sempre que surtin negatives.





Els residents que siguin contactes estrets no hauran de fer quarantena individual a la seva habitació si estan immunitzats --bé sigui per la dosi de reforç o per haver passat la malaltia els tres mesos previs--, però hauran d'estar en espais diferenciats juntament amb la seva habitació grup de convivència, amb màscara quirúrgica sempre que sigui possible, se sotmetran a PCR seriades i podran rebre visites.





En canvi, els residents no vacunats, parcialment vacunats o sense dosis de reforç, hauran de fer quarantena individual a la seva habituació i podran rebre visites si les PCR seriades tenen un resultat negatiu.





CENTRES DE DIA





Als centres de dia no integrats en residències, no es fan cribratges, els professionals que siguin casos confirmats s'incorporaran després dels set dies d'aïllament domiciliari i, per als usuaris, aquest període serà de 10 dies.





Els professionals que siguin contactes estrets d'un positiu actuaran de la mateixa manera que en altres tipus de centre, mentre que els usuaris correctament vacunats no han de fer quarantena, però sí vigilància de símptomes durant 14 dies.