El Barça venç el Reial Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Espanya

La jugadora blaugrana, Alexia Putellas /@EP





FC Barcelona va superar (1-0) aquest dimecres el Reial Madrid a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya que se celebra a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid), gràcies a un gol al minut 91 d'Alexia Putellas, després d'un setge blaugrana ben aguantat per les madrilenyes.

El quadre culer, a la recerca del torneig que se li va resistir el curs passat, va ser protagonista de l'inici del torneig com s'esperava. No obstant, el vigent campió de Lliga, Copa i Champions no va tenir el seu dia de cara a porteria i va anar topant una vegada i una altra contra la defensa rival i una inspirada Missa sota pals.





Per moments, el setge del Barça va tancar el Madrid al seu camp, però les d'Alberto Toril van saber patir i, especialment al segon temps, tenir fins i tot les seves ocasions . Les madrilenyes de fet van voler imposar el seu joc d'inici, però aviat el Barça va acumular gent a dalt i, per banda dreta, va generar molt de perill.





Les blanques van patir l'asfixie i amb prou feines van poder connectar amb Esther, una illa abandonada a l'atac del Madrid. La culer Rolfo va perdonar la més clara als primers 15 minuts i Missa va començar a fer intervencions de mèrit. Martens també la va tenir clara i Olga Carmona donava aquest aire a les blanques.





Amb certa frustració se'n va anar a vestidors i al Barça, mentre el Madrid semblava alimentar la seva fe a fer baixar el gran favorit i dominador de la Primera Iberdrola. Un xut al pal de Zornoza va tornar a posar en alerta el Barça, que va reprendre l'atac sense treva. Missa es va fer gran, fins i tot en foc amic en una cessió d'infart, però al descompte va arribar el cop.





Després d'aguantar 90 minuts, malgrat que les blanques feia un mes que no competien pels diferents partits ajornats per COVID, al primer d'afegit va aparèixer la millor jugadora del món . Putellas, recent guanyadora del premi 'The Best' i ja posseïdora de la Pilota d'Or, va signar el gol del triomf, en un aldarull a l'àrea, perquè el Barça esperi a la final Llevant o Atlètic.