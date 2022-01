El Senat contracta Mediapro per gestionar el seu canal de TV

El director de Mediapro, Jaume Roures /@EP





El Senat va decidir el passat 7 de gener adjudicar a Mediapro la gestió del seu canal de televisió durant els propers tres anys .





El grup travessa certes dificultats econòmiques de què intenten recuperar-se: el fons xinès Orient Hontai Capital, el seu primer accionista, ha hagut d'injectar 640 milions d'euros per salvar-lo. I ara el Govern ha decidit col·laborar en oferir aquest contracte públic a l'empresa fundada per Jaume Roures.





Després de guanyar-li el contracte de retransmissió dels actes de Moncloa a Telefónica i després d'estar a punt d'aconseguir que el Congrés els contracti per gestionar la televisió, Mediapro ha aconseguit que el Senat li atorgui un altre contracte. Serà Mediatem Canales Temáticos, filial de Mediapro, que gestioni la seva televisió durant els propers tres anys. El contracte en qüestió és ampliable dos anys més per mig milió d'euros.





Aquest contracte, cal apuntar, no és el primer que la productora rep per part de Moncloa o del Congrés. De fet, la companyia és un dels principals clients de RTVE i en els darrers temps, des del Govern se li ha adjudicat el concurs per emetre en directe els actes del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, així com els de la resta de membres del govern, tant a Moncloa com a altres parts d'Espanya.





D'aquesta manera, el Govern contribueix a salvar el deute de Mediapro, que com dèiem ha necessitat una injecció de 640 milions d'euros per part d'un fons xinès per salvar-se. Però això ha suposat també que les accions del fons hagin augmentat fins a posseir el 80% i que Roures i Benet hagin reduït fins al 10% la seva participació.







Malgrat tot, Mediapro continua tenint un deute elevat que ronda els 1.000 milions d'euros després d'haver invertit grans quantitats de diners a Itàlia i França.