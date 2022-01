La tempesta del Parlament Català i el paraigua

Façana del Parlament de Catalunya @ep





Ja fa uns quants segles que els antics grecs enamorats i practicants de la filosofia es preguntaven: Què és millor, el govern dels homes o el de les lleis? La seva resposta era que quan les lleis són bones beneficien la comunitat política sempre que els homes les respectin i les apliquin, però si aquestes no es respectaven, la resposta era comptar amb homes bons, ja que aquests a més d'actuar correctament a cadascuna de les seves accions, respectaven la llei.

Si apliquem aquest raonament, si és millor el govern dels homes o el de les institucions, la resposta seria equivalent. Són els homes els que fan les lleis i les institucions. Antany es considerava un “Home Llei”, un home amb principis ètics en l'àmbit públic pot considerar-se “un Home Institució”, del que es pot deduir que qualsevol millora en el treball de les institucions públiques, i per tant de la credibilitat de aquestes serà possible si s'eleva la conducta moral dels individus que en formen part mitjançant la formació ètica.





El binomi ètico-polític és indispensable per a la recuperació de la confiança dels ciutadans , perquè si la política reflexiona sobre el que és millor o pitjor per a la societat, correspon a l'ètica moderar els desitjos dels polítics i funcionaris preocupant-se pel bé general . No obstant, la política moderna en passa, perquè gairebé tot s'hi val.





Al llarg dels segles ha quedat demostrat que la confiança entre les institucions i les persones no s'aconsegueix multiplicant els controls, sinó reforçant els hàbits, des dels valors i les metes que en justifiquen l'existència. Aquesta tasca és la que competeix una ètica de l'administració pública; la de generar conviccions, forjar hàbits, “des dels valors i les metes que justifiquen la seva existència” per a la vida dels governs o qualsevol institució. Està més que constatat que la política s'ha anat separant de l'ètica i sucumbint a un realisme sense principis i al pragmatisme sense conviccions, que és el que es porta. Ortega i Gasset afirmava que "el comandament ha de ser un annex de l'exemplaritat", situació que no es dóna en política.





Aquests dies s'ha conegut, gràcies a un mitjà de comunicació, que hi ha uns 20 treballadors més grans de 60 anys del Parlament de Catalunya que cobren el cent per cent del seu salari amb triennis inclosos sense haver d'anar a treballar . Per què i qui va decidir aquesta jubilació daurada? Ho va decidir el 2008 la Mesa del Parlament, que estava constituïda per ERC, PSC, ICV-EUiA, CiU i PP, i que presidia el republicà Ernest Benach. Ningú va votar-hi en contra, ni va dir absolutament res. Ara, 14 anys després, tothom es mostra sorprès. Ningú en tots aquests anys no s'ha adonat dels privilegis dels funcionaris? Sembla que no.





El cobrament de sou sense treballar, en principi, només afectava alts càrrecs, i després es va normalitzar per a la resta de “treballadors”. Es diu que dos exsecretaris generals perceben uns 10.000 euros bruts al mes, sense treballar... La pregunta és Per què ara surt el tema? Algú ho interpreta com una venjança contra els alts càrrecs que durant tot el trist episodi del procés, no havien apostat per això, sinó per la legalitat vigent com és la seva obligació. Qui està interessat a aixecar el tema ara? Algú i per interessos polítics. Això no impedeix que tots els partits que estaven representats a la Mesa acceptessin uns privilegis totalment abusius. Aquesta situació només passa amb els funcionaris del Parlament o s'està donant també en altres departaments i administracions, en menor mesura? Algú ho hauria de revisar, per si s'està aplicant amb alguna fórmula similar, encara que no amb cinc anys d'antelació… Deia l'expresident dels Estats Units, Thomas Jefferson, que els “drets iguals per a tothom, privilegis especials per a ningú”. La clau d'un bon govern es basa en l'honestedat”.





El que està passant al Parlament amb els “funcionaris daurats” és greu: la Generalitat apel·la a la separació de poders, el Síndic de Greuges, calla i els partits posen ara el crit al cel. Passarà alguna cosa? Crec que no, com sempre. Aquest és el país on ningú dimiteix, no se cessa, i es mira cap a una altra banda pensant que la ciutadania en poc temps s'haurà oblidat del tema. En política, Espanya és el país del paraigua que s'obre quan plou perquè l'aigua rellisqui i no els xopi. A qualsevol país seria una tempesta, però aquí és un petit xàfec que dura cinc minuts i que el paraigua esmorteeix.