Mor un mariner que va caure al mar després de xocar el seu pesquer contra un espigó

Un mariner va morir aquest dimecres a Eivissa després de patir el seu pesquer una col·lisió contra un espigó a la sortida del port .





Segons ha informat el SAMU 061, l'avís del succés ha tingut lloc a les 19.40 hores i l'accident s'ha produït darrere el far de Marina Botafoch.





A l'embarcació hi viatjaven quatre tripulants, caient el mort al mar d'on va ser rescatat sense vida.





Fins al lloc de l'accident es van desplaçar efectius de la Policia Local i Guàrdia Civil, així com una ambulància medicalitzada, entre altres recursos.





Després de fer maniobres de reanimació avançada de manera prolongada, res no es va poder fer per salvar la vida del mariner. Dos tripulants més en estat lleu van ser traslladats a l'Hospital Can Misses.