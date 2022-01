Dos accidents obliguen a tallar l'AP-7 a Mollet i Tarragona

Accident entre un camió i un tràiler /@bomberscat





Un carril de l'AP-7 en sentit nord a l'alçada de Mollet del Vallès es troba tallat a causa de l'avaria d'un camió que s'ha produït al voltant de les 9:00 del matí.







Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit en un tweet recollit per Catalunyapress. A més, han comunicat que s'ha restablit la circulació a Tarragona, on a primera hora del matí hi havia dos carrils tallats, concretament al km 241 de l'AP-7, després de la col·lisió entre un tràiler i un camió.





En aquest accident han hagut de treballar els bombers amb quatre dotacions. Un dels conductors havia quedat atrapat dins la cabina i ha hagut de ser evacuat pel sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat.