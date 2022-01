Una nena de 9 anys apunyala el seu padrastre per defensar la seva mare

Una agressió /@Pixabay





Una nena de només 9 anys d'edat va apunyalar el seu padrastre, de 48 anys, perquè aquest estava agredint la seva mare a la casa familiar on vivien, a l'Argentina.





Així ho informa el mitjà Clarin , que explica que la petita va veure com la seva mare estava sent violentament colpejada per l'home i, per defensar-la, va agafar un ganivet i li va clavar a ell a l'estómac .





L'home es va dirigir llavors a un centre de salut, però va haver de ser traslladat a un hospital especialitzat per la gravetat de les ferides, lloc on segueix ingressat.





Segons apunta el mitjà esmentat, l'home va declarar que havia patit un intent de robatori i no va voler explicar res més sobre l'agressió. Però els investigadors van veure incongruències a la seva declaració i, en comprovar les càmeres de seguretat de la zona, van veure que no s'havia produït cap assalt.





La mare de la nena va denunciar l'agressió de la seva parella i els agents van acabar per descobrir que les ferides és l'hemitòrax esquerre i al fetge que presentava l'home se les havia provocat la seva fillastra.