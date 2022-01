El Govern central no descarta enviar tropes a Ucraïna si el conflicte s'agreuja

José Manuel Albares @ep





La crisi d' Ucraïna té Europa en suspens per poder desencadenar un conflicte a gran escala amb Rússia, i els mitjans han preguntat per això a José Manuel Albares, el ministre d'Exteriors Espanyol, en la visita a Washington.





Davant els mitjans, Albares no va descartar que Espanya pugui enviar tropes a Ucraïna en els propers mesos si la crisi no s'apaivaga . A més, el ministre va voler deixar clar que "diàleg no vol dir negociació", descartant que els contactes d'Europa amb Moscou busquin forjar una aliança entre les dues potències. A més, adverteix l'Executiu rus: "Diàleg requereix bona fe, no posar condicions inacceptables per a l'altra part".





Sobre enviar tropes al terreny, Albares va afirmar que “Espanya ha estat molt clara. Estem treballant al si de la UE per si això fos necessari ”. "L'escenari és el que és, i és prou tens per afegir-hi futuribles. I ara l'escenari és de diàleg. Però si cal arribar a l'escenari de la discussió, estem treballant per tenir una resposta conjunta", va explicar.







"No podem tornar al passat, a les esferes d'influència, a limitar la sobirania dels països", va explicar Albares. Les demandes russes són "inacceptables", va concloure.