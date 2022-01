Una mare descobreix que estava celebrant l'aniversari del seu fill a la data equivocada

Nadó @ep





Criar un nen no ve amb un manual. Fins i tot avui dia, quan tota la informació que les mares i els pares poden necessitar està disponible en línia, és probable que s'equivoquin.





Aleshores, aquest fracàs de criança de TikToker Emily Vondracheck segurament farà que molts se sentin molt millor amb si mateixos. La mare de quatre fills, de Minnesota, EUA, va revelar que ha estat celebrant l'aniversari d'un dels fills el dia equivocat durant dos anys.





Emily es va adonar de lerror quan un metge de família li va dir que la seva companyia d'assegurances de salut tenia una data de naixement incorrecta. Abans de parlar per telèfon per resoldre el malentès, la mare va decidir tornar a Facebook, per si de cas. Al vídeo, Emily diu: "Aquí hi ha una petita història per permetre que totes les mares dels petits se sentin una mica millor amb elles mateixes, aquí hi ha un veritable impuls de confiança per a vostès (no per a mi)".





"Acabo de parlar per telèfon amb el meu pediatre, ella està tractant de facturar la nostra última visita a la nostra companyia d'assegurances. Segons les meves paraules, l'aniversari del meu fill és el 26. Sóc la seva mare, sigues el seu aniversari", afirma.





“Era a punt de trucar a la meva companyia d'assegurances perquè rectifiquessin, però vaig pensar que potser hauria de retrocedir a Facebook per veure l'anunci de naixement fa anys per assegurar-me. Acabo d'acabar de fer això, i el seu aniversari és de fet el 25”, diu avergonyida.





Negant amb el cap amb incredulitat, Emily després crida que durant dos anys ha estat celebrant l'aniversari del seu fill a la data equivocada. Després afegeix: "I ara he de tornar a trucar al pediatre i dir-li: 'haja, saps què em vaig equivocar a l'aniversari del meu fill'".