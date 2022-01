Iñaki Urdangarín dóna la cara i confirma la seva 'separació' de la Infanta Cristina

Iñaki Urdangarín @ep





La primera notícia bomba de l'any ja està 100% confirmada. Encara 'en xoc' per les imatges publicades per la revista Lecturas de Iñaki Urdangarín passejant per la platja en actitud afectuosa amb una dona que no és la Infanta Cristina, el protagonista del moment ha reaparegut públicament i, lluny d'amagar-se, ha acudit a la seva feina i ha trencat el silenci, 'confirmant' la separació de la seva dona des de fa 24 anys i la mare dels seus quatre fills.





" Ho gestionarem de la millor manera possible . És una dificultat que gestionarem amb la màxima tranquil·litat i punt , com sempre hem fet " ha respost l' exjugador d'Iñaki Urdangarín , en arribar al bufet d'advocats on treballa aquest matí handbol a les preguntes relacionades amb la seva separació de la senyora Cristina, sense pronunciar directament la paraula divorci però deixant entreveure la fi del seu matrimoni.





Tranquil i sense rastre de preocupació a la cara malgrat la complicada situació a què s'enfronta, Iñaki Urdangarín ha evitat no obstant pronunciar-se sobre la seva especial amistat amb la seva companya de treball Ainhoa Armentia, amb la qual es rumoreja que fa uns quants mesos discreta relació: "Res més he de dir. Moltes gràcies. Bon dia".





Unes declaracions que el cunyat de Felip VI ha donat en arribar al bufet vitorià 'Imaz & Associats', on treballa com a consultor des del març del 2020 i on va conèixer la dona amb qui ha estat enxampat gaudint d'un passeig en actitud afectuosa. Una feina a què ha tornat aquest dijous després d'haver-se absentat ahir després de la publicació de les seves fotografies amb Ainhoa Armentia, que han provocat un autèntic tsunami mediàtic i podrien acabar en divorci amb la Infanta Cristina, encara que Urdangarín prefereix no respondre a aquesta qüestió moment.