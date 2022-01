L'OMS determina que la pandèmia de Covid-19 continua sent una emergència de salut pública internacional

Tedres Adhanom Ghebreyesus @ep





El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha determinat que la pandèmia de COVID-19 segueix constituint una emergència de salut pública d'importància internacional.





Així ho ha establert Tedros després de la desena reunió del Comitè d'Emergència del Reglament Sanitari Internacional relativa a la pandèmia de COVID-19, que es va reunir dijous passat 13 de gener a Ginebra (Suïssa).





El Comitè ha acordat per unanimitat que la pandèmia de COVID-19 “segueix constituint un esdeveniment extraordinari que continua afectant negativament la salut de les poblacions de tot el món, planteja un risc de propagació internacional i d'interferència amb el trànsit internacional, i requereix una resposta internacional coordinada".





El Comitè ha coincidit amb Tedros que la pandèmia de COVID-19 continua sent una emergència de salut pública d'importància internacional, i ha advertit sobre "el risc de declaracions massa optimistes sobre l'estat de la pandèmia".





DEMANEN INVESTIGAR VACUNES INTRANASALS





Aquest grup d'experts, que es tornarà a reunir en un termini màxim de tres mesos, també ha reivindicat la importància d'”accelerar la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies de vacunació”.





"L'actual tecnologia de vacunació depèn de xeringues el subministrament de les quals és limitat, fet que suposa una important càrrega logística i programàtica. El ràpid desenvolupament de fórmules de vacunes alternatives, com les intranasals, podria augmentar la facilitat d'administració en zones de baixos recursos i/ o de difícil accés. A més, és evident la necessitat de continuar treballant en vacunes que confereixin una immunitat més àmplia en totes les variants", ha conclòs el Comitè.





De la mateixa manera, aquests experts també han defensat dur a terme investigacions epidemiològiques sobre la transmissió del SARS-CoV-2 entre homes i animals , així com una vigilància específica dels possibles hostes i reservoris animals.





"La vigilància en temps real i l'intercanvi de dades sobre la infecció, la transmissió i l'evolució del SARS-CoV-2 en els animals contribuiran a la comprensió global de l'epidemiologia i l'ecologia del virus, la possible evolució de noves variants a les poblacions animals, la seva identificació oportuna i l'avaluació dels riscos per a la salut pública", justifiquen.





Igualment, han instat a "aixecar o suavitzar les prohibicions de trànsit internacional, ja que no aporten cap valor afegit i continuen contribuint a l'estrès econòmic i social que pateixen els estats".





"El fracàs de les restriccions de viatge introduïdes després de la detecció i notificació de la variant òmicron per limitar-ne la propagació internacional demostra la ineficàcia d'aquestes mesures al llarg del temps. Les mesures de viatge (per exemple, l'ús de mascareta, les proves diagnòstiques, l'aïllament/quarantena i la vacunació) s'han de basar en avaluacions de risc i evitar que la càrrega financera recaigui sobre els viatgers”, afegeixen sobre això.





"PROFUNDA PREOCUPACIÓ" PER LA DESIGUALTAT EN LA VACUNACIÓ





El Comitè també ha expressat la seva "profunda preocupació" pel fet que alguns països que no es poden acollir Mecanisme COVAX "estiguin experimentant dificultats per costejar les vacunes contra la COVID-19".





A més, han denunciat els problemes que plantegen els "elevats preus" de determinats tractaments, la "manca d'equitat a l'accés i l'escassa disponibilitat de dades sobre la relació cost-eficàcia d'aquests tractaments".





Per això, han instat l'OMS a "continuar treballant amb el sector farmacèutic per fer front als obstacles a l'accés i l'asequibilitat, ampliant els preus escalonats, els acords de llicència voluntària i altres enfocaments per augmentar l'accés a les vacunes, els tractaments i les proves de diagnòstic per a tots els països”.