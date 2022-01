Dos terços de les reaccions a les vacunes Covid-19 són per l'efecte placebo, segons un estudi

Covid-19 @ep





Més de dos terços dels efectes secundaris comuns que experimenten les persones després d'una vacuna contra el coronavirus poden atribuir-se a una versió negativa de l'efecte placebo en lloc de la vacuna en si, indica una nova investigació.





Els científics del Centre Mèdic Beth Israel Deaconess a Boston van examinar dades de 12 assaigs clínics de vacunes contra el Covid-19 i van descobrir que l'"efecte placebo" va representar més de les tres quartes parts (76 %) de totes les reaccions adverses comunes després de la primera dosi i més de la meitat (gairebé el 52%) després de la segona dosi. Un terç dels participants d'assajos clínics que no van rebre cap vacuna van informar reaccions adverses sistèmiques com a maldecap i fatiga.





Les troballes, publicades a JAMA Network Open, suggereixen que una gran proporció dels efectes secundaris més lleus, com mals de cap, fatiga a curt termini i dolor al braç, no són produïts per la vacuna en si, sinó per altres factors que es creu que generen la resposta placebo, com ara l'ansietat.





" Els efectes adversos després del tractament amb placebo són comuns als assaigs controlats aleatoris ", va dir l'autora principal Julia W. Haas, PhD, investigadora del Programa d'Estudis de Placebo a BIDMC. “Recopilar evidència sistemàtica pel que fa a aquestes respostes placebo als assaigs de vacunes és important per a la vacunació contra el Covid-19 a tot el món, especialment perquè s'informa que la preocupació pels efectes secundaris és una raó per no administrar-se la vacuna” .