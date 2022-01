Colau veu "intencionalitat política" després de la querella per presumpta prevaricació i malversació

Ada Colau @ep





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha assegurat aquest dijous que veu "intencionalitat política" després de la querella per la qual ha estat citada a declarar davant del jutge el 4 de març com a investigada per presumpta malversació, prevaricació i tràfic d'influències.









" La intencionalitat política que hi ha darrere d'aquesta querella és força manifesta ", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya, i ha afegit que intueix que a mesura que s'acosti la data de les eleccions municipals del 2023 això anirà en augment, en els seus paraules.





"Em fa ràbia que es vulgui criminalitzar unes entitats socials i voler-les barrejar amb corrupció quan el que és la corrupció són grans empreses amb ànim de lucre que compren polítics i tècnics per tenir accés a contractes públics. Això és corrupció", ha sostingut Colau .





En aquest sentit, ha expressat que li molesta que "es vulgui embrutar el bon nom d´entitats socials que fan una feina imprescindible" i ha recordat que aquestes entitats estan accedint a subvencions que ja rebien en governs anteriors al seu, i que així ho va concloure Fiscalia a la causa que ja va arxivar.





SENSE CITACIÓ





Ha explicat que encara no ha rebut personalment la citació per anar a declarar, però que està tranquil·la i disposada a col·laborar perquè no té "res a amagar", ja que, segons ha defensat, ho ha fet tot seguint les instruccions dels serveis jurídics .





Preguntada per si dimitirà en cas de ser imputada seguint el codi ètic de la seva formació --que obliga a dimitir a qui sigui imputat per un cas de corrupció amb ànim de lucre--, ha dit que "és una hipòtesi que caldria presentar més endavant" i ha assegurat que està convençuda de la presumpció d'innocència i de la de l'Ajuntament.





"Estic tan convençuda de la innocència i defensaré tant el bon nom de les entitats, que estic convençuda que no hi ha cas", ha dit.