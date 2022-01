Sputnik V protegeix millor contra Òmicron que la vacuna de Pfizer

Sanitari preparant una dosi de la vacuna de Sputnik @ep





Un estudi comparatiu únic realitzat a l'Institut Italià Spallanzani, el principal institut italià de recerca de malalties infeccioses, per un equip conjunt d'investigadors ítalorussos que representen l'Institut i el Centre Gamaleya, mostra que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V demostra més de 2 vegades més títols d'anticossos neutralitzants del virus contra la variant Òmicron (B.1.1.529) que 2 dosis de la vacuna Pfizer (2,1 vegades més en total i 2,6 vegades més 3 mesos després de la vacunació).





L'estudi es va realitzar en condicions de laboratori iguals a l'Institut Spallanzani a Itàlia en mostres de sèrum comparables d'individus vacunats amb Sputnik V i Pfizer amb un nivell similar d'anticossos IgG i activitat neutralitzant del virus (VNA) contra la variant de Wuhan.





L'estudi demostra que Sputnik V neutralitza la variant Òmicron en induir una resposta forta d'anticossos associada amb alts nivells de protecció.





Entre el quartil superior de persones amb alts nivells d'anticossos IgG de RBD específics, el 100% de les persones vacunades amb Sputnik V van poder neutralitzar la variant Òmicron en comparació del 83,3% de les persones vacunades amb Pfizer.





Entre totes les mostres, el 74,2% dels sèrums vacunats amb Sputnik V van poder neutralitzar Òmicron davant del 56,9% dels sèrums vacunats amb Pfizer.







L'estudi analitza diverses raons per les quals Sputnik V provoca anticossos neutralitzants més forts contra Òmicron, que inclouen:





- Sputnik V desenvolupa un grup més ampli d'anticossos per a diferents epítops en contrast amb la vacuna Pfizer, que utilitza la proteïna de bec en una forma estabilitzada amb prolina dirigida principalment a epítops específics, que es van veure molt afectats per les mutacions a la variant Òmicron ;





- Règim de vacunació heteròleg de primera dosi-reforç de l'esquema Sputnik;







- Millor imitació de la plataforma de la infecció per part de les vacunes adenovirals.





Les dades donen suport als resultats del recent estudi de laboratori del Centre Gamaleya publicat a MedRxiv[i] que demostra que Sputnik V indueix una resposta robusta d'anticossos neutralitzants a la variant Òmicron, que s'enforteix encara més amb el reforç Sputnik Light:





Atès que el 80 % dels epítops a la proteïna espiga reconeguda per les cèl·lules T CD8+ no es veuen afectats per les mutacions a la variant Òmicron, Sputnik V provoca una resposta forta i duradora de les cèl·lules T i s'espera que brindi una protecció duradora contra malalties greus i hospitalització causada per Òmicron.