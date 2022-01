Els professors d'institut faran classe als nens de primària per les baixes Covid-19 a les escoles catalanes

Escola de Primària @ep





La Conselleria dEducació de la Generalitat facilitarà que els professors de Secundària pugui atendre alumnat de Primària als centres concertats, davant les baixes laborals causades, en part, per la pandèmia de Covid-19.





Ho ha anunciat aquest dijous el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , en una entrevista a RAC1.





Gonzàlez-Cambray ha explicat que el Govern publicarà una resolució que ho disposi les properes 48 hores, com una de les mesures a petició dels centres concertats, que tenen dificultats per trobar personal perquè no recorren a la borsa de substituts de la Conselleria.





També afectarà els centres educatius dependents d'ens locals com ara Ajuntaments o Diputacions, que també treballen amb una borsa independent de la del departament.





El conseller ha assegurat que "no perilla el tancament d'escoles" i que, segons les previsions que manegen al costat de la Conselleria de Salut de la Generalitat, és molt possible --en les seves paraules-- que a mitjans o finals de la setmana que ve comencen a baixar els casos.





Ha admès que si es confinessin tots els grups sencers quan es doni un cas de Covid-19, la gestió seria més fàcil, però ha destacat que el màxim de presencialitat és un "valor afegit imprescindible" en aquests moments.





Gonzàlez-Cambray ha negat que hi hagi "descontrol" a l'àmbit educatiu, i ha indicat que l'escola està experimentant molts contagis perquè actua com a reflex de la societat.





Finalment, ha reconegut que “és una possibilitat logística” que els centres educatius funcionin com a punts de vacunació massiva.