Els test PCR de Covid-19 podrien ser reemplaçats per radiografies que donin el resultat en minuts

Radiografia del tòrax @ep





Els científics creuen que han desenvolupat una prova de diagnòstic de Covid-19 gairebé instantània que utilitzarà raigs X –una radiografia– en lloc de test PCR amb una precisió del 98%. S'ha afirmat que el programa d'intel·ligència artificial oferiria resultats en qüestió de minuts i seria un gran impuls per al personal sanitari.





Els experts de la Universitat de l'Oest d'Escòcia diuen que la velocitat dels resultats ajudaria a la batalla de primera línia contra el virus mortal. Una prova de PCR sol trigar dues hores a informar d'un resultat positiu o negatiu.





Però el programa d'intel·ligència artificial detecta el virus molt més ràpid i la idea impulsaria l'atenció hospitalària a tot el món. El procés d'IA utilitza un algoritme per analitzar imatges visuals i fer-ne un diagnòstic ràpid.





El professor Naeem Ramzan va dirigir l'equip de tres persones darrere del projecte, en què també van participar Gabriel Okolo i el Dr. Stamos Katsigiannis. En la seva última actualització, va escriure: " Durant molt de temps ha existit la necessitat d'una eina ràpida i fiable que pugui detectar Covid-19, i això s'ha tornat encara més cert amb l'auge de la variant Omicron".

















"Diversos països no poden realitzar una gran quantitat de proves de covid a causa de les limitades eines de diagnòstic, però aquesta tècnica utilitza tecnologia de fàcil accés per detectar ràpidament el virus. Els símptomes de covid-19 no són visibles a les radiografies durant les primeres etapes de la infecció, per la qual cosa és important tenir en compte que la tecnologia no pot reemplaçar completament les proves de PCR", explica el doctor.





"No obstant, encara pot tenir un paper important en la reducció de la propagació de virus, especialment quan les proves de PCR no estan disponibles. Podria resultar crucial, i potencialment salvar vides, en diagnosticar casos greus del virus, ajudant a determinar quin tractament pot ser necessari", conclou.