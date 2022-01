Els tories que volen que Johnson dimiteixi denuncien "intimidacions" i "pressió" dels ministres

Boris Johnson @ep





El destacat diputat conservador britànic William Wragg ha denunciat aquest dijous que els seus companys de partit que s'han posicionat a favor que el primer ministre, Boris Johnson, dimiteixi per l'escàndol de les festes s'enfronten a "intimidacions" i "pressions" del govern.





Wragg, que forma part dels que han demanat al primer ministre que deixi el càrrec, també ha acusat Downing Street de promoure "històries vergonyoses" en la premsa britànica sobre altres diputats que es pensen unir al bàndol dels que volen que dimiteixi.





En aquest sentit, el diputat tory ha assenyalat que aquestes informacions "semblen un xantatge" i ha encoratjat els seus collegues a informar-ne el president de la Cambra dels Comuns i la Policia Metropolitana.





De la seva banda, els aliats de Johnson han denunciat un "complot" per destituir-lo, segons recull la BBC. Johnson, que a hores d'ara s'aferra al càrrec, ja va demanar als parlamentaris i als seus collegues de partit esperar les conclusions de la investigació.





Ara com ara, hi ha 20 diputats conservadors que han expressat la intenció d'activar el mecanisme perquè Johnson, acorralat per les crítiques, s'enfronti a una moció de censura. En calen 54 perquè la petició tiri endavant.