Naturgy, reconeguda per Top Employers com una de les millors empreses per treballar a Espanya el 2022

Instal·lacions de Naturgy /@EP





Naturgy ha estat reconeguda avui per Top Employers com una de les millors empreses per treballar a Espanya el 2022 . La certificació, atorgada pel Top Employers Institute, demostra el compromís de l'organització a aconseguir un món del treball millor, a través de l'excel·lència en les seves polítiques i pràctiques a l'àrea de persones i recursos.





La companyia renova així un any més la seva presència en aquest segell en què és present des del 2014 i ratifica el seu compromís per integrar les millors pràctiques de recursos humans a la seva organització amb una visió 360º.





“ Obtenir la certificació Top Employer un any més és un reconeixement a la nostra estratègia d'impuls al compromís 360 amb les nostres persones, desenvolupant i millorant la seva experiència professional amb nosaltres . El nostre propòsit és transformar el món a través de l'energia, i ho fem amb orientació i focus en les persones”, va assenyalar el director general de Persones i Organització de Naturgy, Enrique Tapia .





La distinció anual Top Employer és una de les més valorades a l'entorn laboral a nivell mundial. En concret, el jurat d'aquesta edició va millorar la puntuació global de Naturgy respecte del 2021, passant d'un 87,69% a un 90,34%. L'alça es deu principalment a dos factors: d'una banda, l'energètica va augmentar la seva puntuació a cadascun dels 6 pilars avaluats per a aquesta distinció; i, per altra banda, l'empresa va aconseguir un millor reconeixement de les bones pràctiques.





L´Institut va valorar especialment l´estratègia de persones de l´empresa; el compromís amb les pràctiques de salut i benestar i desenvolupament professional; així com l'alta puntuació rebuda per les bones pràctiques en reconeixement per a la millora de l'experiència dels seus empleats, així com els seus programes de Diversitat i Sostenibilitat. En aquests àmbits va destacar especialment el programa de contractació de talent divers Flex & Lead i els programes de lideratge femení i mentoring, així com el programa de voluntariat, com a eixos del compromís dels seus professionals i la visió sostenible de Naturgy, recollida al seu Pla Estratègic 2021-2025.





El programa de Top Employers Institute certifica les organitzacions líders en les pràctiques de persones basant-se en la participació i resultats obtinguts al seu HR Best Practices Survey.

Aquesta enquesta engloba sis dominis de Recursos Humans, formats per 20 temàtiques que inclouen àrees com l'Estratègia de Persones, l'Ambient de Treball, Adquisició de Talent, Aprenentatge, Benestar i Diversitat i Inclusió, entre d'altres.