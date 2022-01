​La Llei de Benestar Animal “no contempla la segregació dels gossos explotats per a la caça"

ONGs i associacions animalistes denuncien els intents del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per proposar a l'Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica que els animals de caça tinguessin la seva pròpia regulació fora de la Llei de Benestar Animal.





Tot i això, l'Avantprojecte de Llei segueix el seu curs i no preveu diferenciar entre uns gossos o uns altres. La Fundació Franz Weber acusa Planas de buscar "contentar el lobby procaça".

L' Avantprojecte de Llei de Benestar Animal ja es troba al Congrés dels Diputats i s'aprovarà en els propers mesos. Aquesta normativa pretén dotar de més protecció els animals, tant els domèstics com els que podem trobar a circs - la llei busca prohibir el seu ús en aquests espectacles, com ja passa a Galícia -, o fins i tot la seva venda a botigues. Alguns s'han mostrat en contra de la futura llei, i sindicats com Unions Agràries ja han anunciat que participaran a la mobilització del 23 de gener a Madrid , a la qual segur que també acudiran un bon nombre d'amants de la caça.







I és que els caçadors tampoc no semblen gaire contents amb la nova regulació. Per calmar els ànims, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va proposar que els gossos de caça i les rehales quedessin al marge d'aquesta normativa per les “especificitats” que aquests animals tenen i que els fan “diferents als animals domèstics”. L'objectiu és “fomentar una activitat cinegètica sostenible” en un sector estratègic com la caça pel seu paper en la gestió de l'hàbitat o la “generació d'ocupació”.





D'aquesta manera, les intencions del MAPAMA a la seva nova Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica - en consulta pública fins al 2 de febrer - s'oposen frontalment amb la Llei de Benestar Animal. Això ha provocat la reacció d' Unidas Podemos, que titlla el ministre d'Agricultura, Luis Planas , de voler “ desprotegir els gossos explotats en caceres ”. Sembla, en qualsevol cas, que des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 , encapçalat per Ione Belarra , no tenen intenció de canviar ni una sola coma del text. Ahir mateix es va comprometre a aconseguir la seva aprovació "com més aviat millor".









“LA LLEI NO CONTEMPLA LA SEGREGACIÓ”





Els plans del Ministeri també s'han trobat amb l'oposició de grups com la Fundació Benajmín Mehnert , que va alertar d'aquesta possibilitat, i altres grups animalistes. Tot i això, des de la Fundació Franz Weber , consultats per Galiciapress , expliquen que l'Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica, de moment, no deixa de ser “un compendi de propostes”.





" En tot cas, l'APL de Protecció Animal no contempla la segregació dels gossos explotats per a la caça, amb el que no hi hauria distorsió en la seva protecció ", subratllen. Alhora, denuncien que aquest episodi és un intent “del ministre Planas” per “contentar el lobby procaça en un context en què l'APL dota de més protecció els animals”.





I és que efectivament, i si bé el precepte no ha passat pel Consell de Ministres, els gossos de caça no són tractats d'una manera diferent a la llei. Això significa que aquelles persones amb cinc gossos, ja siguin podencs, mastins, dàlmates etc. hauran d'estar registrades com a nucli zoològic, i en cas de pretendre criar animals, hauran de disposar d'instal·lacions adequades.





Potser algun d'aquests punts resulti un inconvenient per als que assisteixin a batudes, però sens dubte semblen beneficiosos per als seus companys de quatre potes, considerats ja com a éssers amb sentiments i el maltractament dels quals serà castigat amb més severitat pel Codi Penal, aspectes als quals és difícil oposar-s'hi.