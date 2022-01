Realitzen el primer trasplantament de ronyons de porc editats genèticament a un pacient amb mort cerebral

La Facultat de Medicina Marnix E. Heersink School of Medicine, als Estats Units, ha anunciat aquest dijous el trasplantament amb èxit de ronyons de porc modificats genèticament i de grau clínic en un pacient amb mort cerebral. Aquests resultats positius demostren com els xenotrasplantaments podrien resoldre la crisi d'escassetat d'òrgans a tot el món, destaquen els autors a l'American Journal of Transplantation.





Doctora Ayme Locke, UNIVERSITAT D'ALABAMA A BIRMINGHAM







Els investigadors de la UAB van provar el primer model preclínic humà per trasplantar ronyons de porc modificats genèticament a éssers humans. Al receptor de l'estudi se li van trasplantar dos ronyons de porc modificats genèticament a l'abdomen després que se li extirpessin els ronyons nadius. Els òrgans s'obtingueren d'un porc modificat genèticament en una instal·lació lliure de patògens.





"Juntament amb els nostres socis, hem realitzat importants inversions en xenotrasplantaments durant gairebé una dècada amb l'esperança d'obtenir el tipus de resultats que s'han publicat avui ", afirma el doctor Selwyn Vickers, degà de la Facultat de Medicina Heersink de la UAB i director general del Sistema de Salut de la UAB i de l'Aliança UAB/Ascension St.





"Els resultats d'avui són un èxit notable per a la humanitat i fan avançar el xenotrasplantament cap a l'àmbit clínic --afegeix--. Amb aquest estudi, els nostres equips de recerca també han demostrat que el model de difunts té un potencial important per impulsar el camp dels xenotrasplantaments".





Per primera vegada, els ronyons trasplantats procedien de porcs que havien estat modificats genèticament amb 10 edicions genètiques clau que poden fer que els ronyons siguin aptes per al trasplantament en humans. Aquest procés demostra la viabilitat a llarg termini del procediment i com podria funcionar aquest trasplantament al món real.





Els ronyons trasplantats van filtrar sang, van produir orina i, el que és més important, no van ser rebutjats immediatament. Els ronyons van continuar sent viables fins al final de l'estudi, 77 hores després del trasplantament.









" Aquest moment de canvi en la història de la medicina representa un canvi de paradigma i una fita important en el camp dels xenotrasplantaments, que és possiblement la millor solució a la crisi d'escassetat d'òrgans -destaca la doctora Jayme Locke, director del Institut Integral de Trasplantaments del Departament de Cirurgia de la UAB i cirurgià principal de l'estudi - Hem cobert llacunes de coneixement crítiques i hem obtingut les dades de seguretat i viabilitat necessàries per iniciar un assaig clínic en éssers humans vius amb malaltia d'insuficiència renal en fase terminal".





L'edició de gens en porcs per reduir el rebuig immunològic ha fet possible els trasplantaments d'òrgans de porcs a humans, cosa que podria oferir ajuda a milers de persones que s'enfronten a errors orgànics, malalties o lesions. La vida natural d'un porc és de 30 anys, es crien amb facilitat i poden tenir òrgans de mida similar als humans.





Els ronyons de porc modificats genèticament han estat provat àmpliament en primats no humans. A més de les proves en primats no humans, l'avaluació dels ronyons de porc modificats genèticament en un model de recerca preclínica en humans pot aportar informació important sobre la possible seguretat i eficàcia dels ronyons en receptors de trasplantaments humans, fins i tot en assaigs clínics.







" Aquest model preclínic humà és una forma d'avaluar la seguretat i la viabilitat del model de porc a primat no humà, sense risc per a un humà viu --afegeix Locke--. El nostre estudi demostra que s'han superat els principals obstacles per als xenotrasplantaments en humans, identifica on es necessiten nous coneixements per optimitzar els resultats dels xenotrasplantaments en humans i estableix les bases per a l'establiment d'un nou model preclínic en humans per a estudis futurs”.





Aquest esforç compta amb el suport de l'empresa pionera en biotecnologia United Therapeutics Corporation, que va concedir una subvenció a la UAB per posar en marxa l'innovador programa de xenotrasplantaments. Revivicor, Inc, una filial d'United Therapeutics, va proporcionar el porc modificat genèticament que va ser la font dels ronyons de xenotrasplantament en investigació anomenats 'UKidney'.





"Tots a Revivicor estem sorpresos pels èxits històrics de la UAB amb el nostre xenrinyó de 10 gens en investigació --assegura el doctor David Ayares, director científic de Revivicor i un enginyer genètic pioner des dels seus primers treballs de clonació dels primers porcs del món" i dels primers porcs amb alfa-Gal-- Confiem que aquest 'UKidney' pugui convertir-se en una solució que salvi la vida de milers de persones en diàlisi, sempre que es completin amb èxit els nostres assajos clínics i s'aconsegueixi l'aprovació de la FDA els propers anys".





La investigació, revisada per experts, es va dur a terme per complir les normes directament comparables a què s'aplicarien a un assaig clínic en humans de fase I, reflectint cada pas d'un trasplantament estàndard entre humans, expliquen els investigadors.





Va incloure l'aprovació de la Junta de Revisió Institucional i del Comitè Institucional per a la Cura i Ús d'Animals, una confirmació de la compatibilitat dels teixits abans d'iniciar les operacions, la utilització dels procediments estàndard dels trasplantaments entre humans per extreure, conservar , transportar i trasplantar els ronyons a un humà i l'administració de la teràpia d'immunosupressió estàndard al receptor.





Els investigadors reconeixen l'aportació del trasplantat, Jim Parsons, perquè “ajuda a obrir les portes del futur dels trasplantaments d'òrgans. Aquest avenç científic i mèdic no hauria estat possible sense Jim Parsons, el receptor, o la seva família”.





Parsons, de 57 anys, era un donant d'òrgans registrats. Com que els seus òrgans no eren aptes per a la donació, la seva família va permetre que la UAB el mantingués connectat a un respirador perquè el seu cos continués funcionant durant l'estudi.





"El senyor Parsons i la seva família ens van permetre replicar amb precisió com faríem aquest trasplantament en un ésser humà viu. La seva poderosa contribució salvarà milers de vides, i això podria començar en un futur molt proper --reconeix Locke--. La donació del senyor Parsons honra el seu llegat i estableix fermament la viabilitat, seguretat i factibilitat d'aquest model preclínic. A causa de la seva donació, hem proposat que es conegui com 'El Model Parsons'".