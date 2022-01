La sisena extinció massiva a la Terra ja ha començat, alerten els científics

Fotografia d'Anne Nygard a Unsplash





Un grup de científics ha afirmat que podríem estar vivint la sisena extinció massiva a la història del nostre planeta, i està sent causada en la seva totalitat per humans. Hi ha hagut cinc ' Esdeveniments d'extinció massiva ' a la història de la biodiversitat de la Terra, i fins ara han estat naturals.





L'alerta l'ha llançat un equip d'investigadors del Centre de Recerca de Biociències del Pacífic de la Universitat de Hawaii mitjançant un article recent publicat a Biological Reviews.







"Considerem que la Sisena Extinció Massiva probablement ha començat i presentem arguments per contrarestar els que ho neguen", assegura l'equip. “Els humans són l'única espècie capaç de manipular la Terra a gran escala, i han permès que passi la crisi actual. Tot i les múltiples iniciatives de conservació en diversos nivells, la majoria no estan orientades a les espècies i les accions específiques per protegir cada espècie viva individualment són simplement inviables a causa de la tirania dels números”, expliquen els investigadors.





" Negar-ho és simplement anar en contra de la muntanya de dades que s'està acumulant ràpidament, i ja no hi ha lloc per a l'escepticisme, preguntant-se si realment està succeint ", van afegir els autors.





Però si bé hi ha evidència considerable que indica que hi ha una crisi de biodiversitat amb extincions en augment, alguns no accepten que això equival a una extinció massiva.

Citen, com a evidència, la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, que no apunta que sigui una extinció massiva. Tot i això, la Llista Roja està molt esbiaixada a favor de les aus i els mamífers.





Només s'ha avaluat una fracció diminuta d'invertebrats davant les taxes de conservació que, altrament, apuntarien al començament de la sisena extinció massiva. Com a exemple, els científics van estudiar els mol·luscs, una família d'invertebrats que inclou cargols, cloïsses i llimacs, i van estimar que des de l'any 1500 d. C., entre el 7,5 i el 13% (150.000–260.000) dels 2 milions d'espècies conegudes ja s'han extingit.





Si bé estudis anteriors han utilitzat dades de la UICN per refutar la noció que estem entrant en una sisena extinció massiva, aquesta investigació contraresta la suposició en recopilar les taxes d'extinció dels cargols terrestres i els llimacs.





S'informa que la crisi d'extinció és més significativa a la terra que als oceans, encara que moltes espècies marines també estan amenaçades com a resultat de l'activitat humana. Les extincions també tenen lloc generalment molt més ràpidament en els ecosistemes insulars, com Hawaii.





Els biòlegs van emfatitzar que la biodiversitat que "fa que el nostre món sigui tan fascinant, bonic i funcional s'estava esvaint a un ritme sense precedents" i van recomanar que els científics recol·lectin i documentin tantes espècies com sigui possible abans que desapareguin.