CIS: El PSOE repeteix al capdavant i també pugen PP i Vox, mentre cauen Podem i Ciutadans

El baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha tornat a situar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 28,5% i també pugen el PP i Vox , amb un 21,5 i un 14,7%, respectivament, mentre que Unides Podem baixa unes dècimes i es queda al 13,1% i Ciutadans es desploma i ja queda per sota del 5%.





L'enquesta, publicada en complir-se dos anys del Govern de coalició i de la investidura del socialista Pedro Sánchez, es basa en 3.777 entrevistes telefòniques realitzades entre els dies 3 i 14 de gener, després d'assolir l'acord de la reforma laboral, en plena precampanya de les eleccions a Castella i Lleó i després de la polèmica de les macrogranges protagonitzada pel ministre Alberto Garzón.





Si demà mateix se celebressin les eleccions, un de cada cinc enquestats ja avança el seu vot al PSOE (19,8%), davant del 13,8% que té decidit el suport al PP . Però també hi ha un 16,2% que no ho sap encara, un 10,4% que s'inclina per l'abstenció i un 3,8% que prefereix no contestar.





Pel que fa a la valoració de líders, repeteix al capdavant la vicepresidenta Yolanda Díaz, assenyalada com a cartell electoral d'Unidas Podemos, amb una nota de 4,82 punts, a prop de l'aprovat i mig punt més que el president del Govern, Pedro Sánchez, que baixa unes dècimes i obté una mitjana de 4,34 punts sobre 10.





Darrere apareixen Íñigo Errejón, de Más País, amb 4,05 punts; Inés Arrimadas, de Ciutadans, amb 3,59; i el líder del PP, Pablo Casado, amb 3,37. Novament tanca la llista el president de Vox, Santiago Abascal, amb una nota de 2,88 punts.





En tot cas, Pedro Sánchez continua sent el polític preferit per presidir el Govern , amb un suport del 20,5% davant del 15,7% que desitjaria veure a Moncloa Yolanda Díaz i el 10,9% que cita Pablo Casado. El CIS continua incloent la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la llista de noms que ofereix als entrevistats, però el resultat és irrellevant i només un 1,8% l'assenyala com la seva preferida per governar Espanya.





A més, el secretari general del PSOE compta amb la confiança del 27,4% dels enquestats davant d'un 69,3% que diu que té poca o cap confiança en el president. Les seves xifres segueixen sent millors que les del cap de l'oposició, Pablo Casado, ja que el 87,1% dels enquestats desconfia del líder del PP i només el 9,6% hi mostra força o molta confiança.