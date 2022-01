El Dogc publica la pròrroga de les restriccions sense el toc de queda

Josep Maria Argimon @ep





El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dijous a la tarda la resolució que regula les restriccions per la pandèmia de coronavirus entre les quals ja no s'hi inclou el toc de queda, que s'aixecarà aquesta matinada, però sí d'altres mesures que afecten drets fonamentals després de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En concret, la resolució, inclou la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones tant a l'exterior com a l'interior i a l'àmbit públic i privat , entrarà en vigor dijous a divendres a la matinada i té una vigència d'una setmana.





Així mateix, continua sent obligatori ensenyar el passaport Covid per accedir a determinades activitats no essencials en espais tancats com ara la restauració, sales d'activitat esportiva, gimnasos, sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.





També estipula el tancament dels establiments de l'oci nocturn i la capacitat màxima a l'interior de bars i restaurants continua sent del 50%, mentre que l'aforament de comerços i empreses de serveis és del 70%, el mateix que a l'interior d'instal·lacions i equipaments esportius.





L'aforament de les sales de concerts, teatres, cinemes, auditoris i circs es manté al 70%, un percentatge que també s'aplica a vetllaments, enterraments i altres cerimònies.