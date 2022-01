Salut creu que no és el moment d'obrir el lleure nocturn a Catalunya

Fitxer - Persones en un local de lleure nocturn en una imatge de fitxer. - Kike Rincon/Europa Press - Arxiu









La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha explicat que davant les xifres d'incidència de la sisena onada de la pandèmia de coronavirus no és el moment d'obrir el lleure nocturn a Catalunya.





En una entrevista a Ràdio 4 ha reivindicat que no han posat "grans restriccions" amb la limitació d'aforaments i el tancament de l'activitat a partir d'una hora determinada per reduir mobilitat i interacció social.





Sobre l'aplicació del passaport Covid com a mesura per al control de la pandèmia, Cabezas ha recordat que han encarregat al Comitè científic assessor del Covid-19 la revisió perquè valorin la utilització que ha fet del document l'Executiu català, encara que no ha concretat si l'informe estarà llest el proper dilluns.





La secretària ha explicat que serà llavors quan la Comissió delegada en matèria de Covid-19 --que encapçala el president de la Generalitat, Pere Aragonès , amb altres membres del Govern-- revisi les restriccions actuals.





En ser preguntada per si l'aixecament del toc de queda comportarà un augment dels botellons com a onades anteriors, Cabezas ha dit que amb la limitació de les reunions socials a 10 persones ha d'ajudar a evitar aquest tipus de pràctiques.





Sobre la situació en altres comunitats que tenen incidències menors que les de Catalunya i el lleure nocturn obert, la secretària ha dit que les xifres són "difícilment comprables" perquè a Catalunya es fan moltes més proves diagnòstiques i, per tant, detecten més casos .