Les variants Alfa i Beta poden infectar els ratolins, al contrari que la soca original del coronavirus

Arxiu - Micrografia electrònica d'escombrada acolorida d'una cèl·lula infectada amb SARS-CoV-2. - NIAID - Arxiu









Investigadors de la Universitat Estatal de Geòrgia (Estats Units) han descobert que algunes de les variants més recents del virus causant del SARS-CoV-2 poden infectar les vies respiratòries de ratolins salvatges, a diferència del soca original sorgit a la Xina.





L'estudi, publicat a la revista ' Viruses ', va descobrir que la variant Alfa , identificada per primera vegada al Regne Unit, i la variant Beta , detectada per primera vegada a Sud-àfrica, eren capaços de replicar-se als pulmons de ratolins silvestres, cosa que la versió original del virus no podia fer sense que els científics modifiquessin genèticament els ratolins.





"Aquesta evolució del virus significa que els ratolins normals de laboratori ara són un model útil per als investigadors que treballen per comprendre el virus, inclosos els efectes a llarg termini que pateixen molts supervivents, i per provar possibles tractaments", segons el líder de l'estudi , el viròleg i immunòleg Mukesh Kumar.





Els resultats, però, també posen de manifest la possibilitat que el virus es repliqui i muti als rosegadors, que solen viure molt a prop dels habitants de les ciutats.

"El virus és ara capaç d'infectar espècies animals amb molta més facilitat que davant. Així que això fa que sorgeixi la preocupació pels ratpenats, els rosegadors i altres animals salvatges. Pot haver-hi una altra mutació perillosa que es produeixi als animals i acabi saltant als humans", apunta Kumar.





Científics i veterinaris han trobat soques del virus en cérvols de cua blanca; goril·les, grans felins, hipopòtams i altres animals en zoològics; visons criats en granges a Europa; i un petit nombre de gats i gossos de companyia.





Molts animals mostren pocs o cap símptoma d'infecció, encara que almenys tres lleopards de les neus en perill d'extinció als Estats Units han mort a causa del virus. A Hong Kong, les autoritats tenen previst aplicar l'eutanàsia a més de 2.000 hàmsters després de trobar gairebé una dotzena en una botiga d'animals infectats amb la variant Delta, encara que no hi havia proves que els animals haguessin infectat les persones.





Els experts en salut pública i els investigadors solen estar d'acord que els animals de zoològic i les mascotes infectades probablement hagin contret el virus a través de persones o altres animals, i afirmen que el risc de transmissió d'aquests animals als humans és baix .





L'equip de Kumar va descobrir que la variant Beta era més capaç d'infectar els ratolins que la variant Alfa i generava una càrrega viral més gran als pulmons. Els investigadors també estan estudiant si els ratolins salvatges es poden infectar amb les variants Delta i òmicron i esperen publicar els resultats aviat.