Noves declaracions de Pablo Urdangarín: "No estic segur que la meva mare ho sabés"

Pablo Urdangarín @ep





Nova mostra d'educació, amabilitat i saber estar per part de Pablo Urdangarín , que després de pronunciar-se aquest dimecres després de la publicació d'unes imatges del seu pare, Iñaki Urdangarín , en actitud afectuosa amb una dona misteriosa, ha tornat a parlar per als nostres micròfons i ens ha explicat com es troba la Infanta Cristina després de sortir a la llum l'especial amistat que el seu encara marit manté amb Ainhoa Armentia.





Molt sincer, i desmentint que el seu pare els va explicar la seva relació amb la seva companya de treball a final d'estiu tant a la seva mare, com a ell i als seus germans, Pau confessa que desconeix si la senyora Cristina estava al corrent d'aquesta 'amistat entranyable' entre Iñaki i la dona amb qui ha estat 'enxampat' gaudint d'un romàntic passeig per la platja de Bidart i explica que ni ell ni la seva família donaran més declaracions sobre aquest tema.





En ser preguntat per Chance sobre si a la seva mare li havia agafat per sorpresa la notícia, Pau ha dit: “ Això no estic segur… Ho haurem de parlar en algun moment i ho esbrinarem a poc a poc i ja està ”. A més, ha confirmat que els seus pares van passar junts el Nadal. "Ho passem tots molt bé", ha dit.